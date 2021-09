El cantor Chino Laborde y el guitarrista Dipi Kvitko, quienes desde hace 22 años vienen tocando juntos y apostando al tango retomarán el próximo viernes su presencia en el Club Atlético Fernández Fierro (CAFF) donde presentarán su último disco "Tango/Tango vol.5".

"Lo que pasa con el Chino cuando hacemos música es que hay un hilo conductor que es el escucharnos, el sentirnos y el compartir, y la excusa son los tangos, nos escudamos en esos tangos clásicos que son maravillosos desde el punto de vista compositivo, melódico, armónico y poético, un gol hecho que de alguna manera utilizamos como espada para crear lo nuestro", expresó Dipi Kvitko en charla con Télam.

El dúo, que editó su primer disco en 2006, viene realizando una propuesta que se caracteriza por mantener un diálogo permanente entre el cantor y la guitarra, algo que enriquece a los tangos clásicos y a los propios, incluidos en su último trabajo, "Tango/Tango vol.5", entre los que se cuentan "Desazón", "A un pibe viejo", "Tu poema", "Un aire", "Con vos y con vos".

"Cuando uno habla solo, no deja de regodearse con sus propias ideas, ahora cuando uno escucha al otro y reacciona y responde a esos planteos, a esas ideas, a sensaciones, como decían Sandra y Celeste, 'somos mucho más que dos', ahí comienza la verdadera magia y ahí aparece la música" , graficó Dipi.

"Esta idea de conversación en la música lleva en nosotros un desarrollo de muchos años, nos conocemos desde el 99 y desde el 2000 venimos tocando juntos –continuó-, el Chino es un cantante muy especial, es un gran músico porque tiene una virtud esencial, que es la posibilidad de escuchar y de amoldarse, tiene algo de lenguaje jazzístico, de que la música está viva y se está moviendo, haciendo y deshaciendo constantemente".

En el concierto que la dupla dará el viernes desde las 22 en el CAFF ubicado en Sánchez de Bustamante 764, cuyas entradas pueden adquirirse en forma anticipada por Tickethoy, los músicos continuarán presentando el volumen 5 de la serie "Tango Tango", registrado en 2019.

- Télam: ¿Qué representa regresar al CAFF?

- Dipi Kvitko: Volver a tocar en vivo, en el CAFF en particular, es una alegría inmensa porque recién en diciembre volvimos a tocar un poquito, y la verdad es que la vida sin shows en vivo es posible y puede ser linda aún. Sin embargo, con este comienzo del ciclo que hicimos en marzo nos dimos cuenta de lo maravilloso que es volver a tocar: los músicos vivimos estudiando, practicando, buscando, justamente para poder terminar plasmándolo en un show, con los músicos, compartiendo con la gente.

MIRÁ TAMBIÉN Jujuy presentó el 7mo. Festival Internacional de Cine de las Alturas

Nos pareció que eso fue recíproco, se sentía a la gente emocionada después de haber estado mucho tiempo guardada. Por la forma que tenemos nosotros de compartir la música, me parece que a pesar de que principalmente hay un ida y vuelta, había un clima muy lindo, muy festivo y muy emotivo.

- T: ¿Podemos decir que están presentando oficialmente "Tango/Tango vol.5", que por las dificultades planteadas por la pandemia no pudieron mostrarlo en vivo de la manera que hubieran querido hacerlo?

- DK: Ese proceso quedó trunco porque el 2020 hubiera sido el año para presentar este trabajo, pero fue un año que se tragó no solo ese volumen 5, sino algunas cositas más, así que esta es una pequeña ranurita de luz que aparece.

- T: ¿Con qué criterio armaron el repertorio de este disco? Las composiciones propias no desentonan con las versiones de clásicos como "Desencuentro", "A homero" o "Tristezas de la calle Corrientes".

- DN: El repertorio mayormente proviene de las letras que al Chino más le vibran y más le parecen suyas, él viene de una familia donde el tango estuvo verdaderamente en el patio desde muy pequeño, así que diría que gran parte de nuestro repertorio viene en el ADN y en las épocas fundacionales de la vida del Chino. Yo aporto siempre algunos tangos que me gustan, y observo tal vez la cuestión musical, trato de que el repertorio sea variado. Pero si te fuera absolutamente sincero diría que los tangos nos eligen a nosotros. Hay muchos temas que grabamos y después no los tocamos más, como si fuera que esos tangos no nos pertenecen, y hay otros que hemos tocado tanto que son nuestros. Por eso en este último disco incluimos temas que hicimos con el gran poeta paranaense Juan Penas y otros con el Chino, siempre fue un gran desafío y con mucho pudor hemos logrado plasmar estos tangos en el disco. (Télam)