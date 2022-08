El dúo británico de indie folk Seafret, integrado por Jack Sedman y Harry Draper, tocarán el próximo 12 de agosto en la sala porteña Niceto Club en su primera presentación en Argentina.

Como parte de la gira de presentación de su segundo álbum, "Most of Us Are Strangers", los músicos repasarán en su show en Buenos Aires sus dos discos de estudio.

Además, Sedman y Draper lanzaron su single "Pictures", en el que, inspirados por imágenes de su juventud, el dúo interpreta una canción que siempre buscó producir, con una guitarra sutil e intervenciones vocales en capas mediante las que amplían los límites de su sonido.

Los artistas contaron que fue necesario regresar a su Yorkshire natal para "reconectarse con las cosas que importan y comenzar a producir su mejor y más significativa música hasta la fecha".

Seafret se formó en 2011, después de conocerse en una noche de micrófono abierto cerca de Bridlington. Tras el lanzamiento de su proyecto debut, "Give me Something" editaron en 2015 su EP "Oceans", acompañado por un video protagonizado por Maisie Williams de la serie "Game of Thrones", que acumula más de 450 millones de reproducciones. (Télam)