(Por Hugo Fernando Sánchez, enviado especial).- El drama de la pérdida de un hijo y el camino a seguir de un matrimonio es la historia que desarrolla "Piedra noche", del argentino Iván Fund, incluida en la Competencia Latinoamericana de la 36ta. edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Con elementos fantásticos decisivos en la historia (escrita originalmente por Santiago Loza, con quien Fund había filmado "Los labios"), la película introduce en el relato un monstruo que deriva del Kaij -el género cinematográfico japonés en donde criaturas enormes atacan o protegen a los seres humanos-, pero que aquí funciona como nexo entre ese niño (Jeremías Kuharo) que ya no está y sus padres (Marcelo Subiotto y Mara Bestelli).

"Para mí la única manera posible de contar esa historia era abrazándola, cubriéndola y rodeándola con lo fantástico", cuenta Iván Fund para Télam.

Pero a la hora de definir el centro de "Piedra noche", el realizador santafesino es claro: "Es la historia de amor entre los protagonistas que se acompañan como pueden, una historia de testigos, de esas personas que uno puede percibir que tenés al lado".

Télam: ¿Cuál fue la razón para introducir lo fantástico en "Piedra noche", que aborda el drama de la pérdida?

Iván Fund: El proyecto viene desde hace muchísimo tiempo, leí el guion original de Santiago Loza hace casi diez años y enseguida me interesó. Es una historia muy dura y triste porque habla de una pérdida, pero lo que me llamó particularmente la atención fue que tenía un elemento fantástico, originalmente era mucho más tenue, casi climático, pero para mi era eso lo que atravesaba ese drama humano transformándolo en algo distinto.

Pasaron muchos años hasta que pude comenzar el proyecto y en ese tiempo a la vez se me fue haciendo inevitable volver a conectarme con aquel cine que me hizo querer hacer cine, el cine de aventuras y ciencia ficción que inauguró mi amor por las películas, así que a la hora de encararlo y empezar a producirlo fue evidente que para mí; la única manera posible de contar esa historia era abrazándola, cubriéndola y rodeándola con lo fantástico. Lo adapté junto a Martín Felipe Castagnet y lo que hicimos fue hacerlo crecer, habilitarlo y articularlo más manifiestamente. Eso en términos de guion, pero cuando hablo de fantástico no me refiero solamente a la ciencia ficción o a la criatura que merodea las costas de la película, sino también a la banda sonora y al tono con el que se trabaja.

T: ¿Ese proceso, más allá de lo específico de la historia, habla de tu mirada sobre el cine?

IF: Era ir al encuentro de esas referencias a ese cine con el que uno creció, utilizar el imaginario de las películas que a ese niño le gustarían.

Que la manera de vincular ese dolor que los personajes transitan sea a través de esto hace que "Piedra noche" se convierta en una película que habla también sobre mi relación con el cine y con la mirada de la infancia, algo que le da sentido a levantarse todos los días, sobre todo después de estos últimos casi dos años, en donde nos dimos cuenta del lío en el que estamos metidos, entonces ahí es donde el cine realmente para mí es "un elemento fantástico que nos salva". Con Martín (Castagnet) solemos recordarnos decir "La ciencia ficción es el nuevo realismo", así que ahora nos toca pensar desde allí.

T: En la película, el hombre transita la pérdida en solitario mientras que la mujer es el sostén de la pareja. ¿Cómo fue el proceso para definir ese arco dramático y la sensibilidad de uno que desde lo fantástico se conecta con el dolor mientras que la mujer se sostiene en la sororidad de una amiga?

IF: Es la historia de amor entre los protagonistas que se acompañan como pueden, es una historia de testigos, de esa persona que uno puede percibir que la tenés al lado y que además, impulsa a que podamos seguir en contacto con el mundo y evitar que caiga dentro de uno mismo.

Con respecto a la protagonista, ella tiene esa amiga que viene al rescate desde su mirada, y es testigo de que ellos sanen, de alguna manera es un movimiento sobre la empatía, ser testigo de las complejidades de la otra persona. No sé si tenemos muchas más cosas que los unos a los otros.

T: Luego de un recorrido por varios festivales internacionales, finalmente la película se va a ver en Mar del Plata. ¿Para vos tiene algún significado especial?

IF: Filmamos la película en estas costas y un par de escenas en Mar del Plata mismo. Poder ahora ver la película en el marco de un festival tan querido, acompañado por colegas y amigos, en pantalla grande, escucharla, y compartir un evento, es un regalo, un gran privilegio.

El cine para mí siempre ha sido algo excepcional y ahora más que nunca, hay que seguir peleando para que siga sucediendo, agradecerlo y celebrarlo, el cine en un cine. (Télam)