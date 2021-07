El DJ argentino Hernán Nunzi, uno de los más representativos de la escena electrónica del país, prepara una gira por España y sostuvo que su propuesta “trata de ser un estímulo para potenciar momentos de alegría".

Nunzi lleva 15 años de recorrido y se convirtió en referente mundial del denominado “Organic House” (estilo de música electrónica reconocido por sus tonos más profundos, lentos y meditativos).

El DJ, que el año pasado lanzó versiones de "Garota de Ipanema" y "Lanca Perfume”, se caracteriza por cultivar un “house” que lo llegó a la residencia de las discotecas y paradores más importantes Argentina y que también tuvo eco en Uruguay.

“Es un momento para evolucionar musical y personalmente, trabajar en los proyectos que me apasionan, la producción musical, adquirir mucha música –expresó a Télam Nunzi-. La experiencia la voy viviendo día a día, disfrutando y agradeciendo poder hacer lo que más me gusta, sigo siendo el mismo DJ apasionado de siempre, me sigo sorprendiendo”.

MIRÁ TAMBIÉN El Rayo Misterioso convoca a la inscripción para su curso de teatro 2021

Formó parte del South American Music Conference (Samc) y en radio en participó en las emisoras X4 FM 106.7, KSK Radio FM 101.9 y Global Station FM 93.1.

Sobre el espíritu de su propuesta, dijo: “Trata de ser un estímulo para potenciar momentos de alegría, es compartir lo que tenemos para dar en una pista de baile o en un beach club, también en un programa de radio o con mis tracks que la gente escucha en las plataformas digitales”.

Actualmente Hernán se prepara para estrenar nuevos tracks y anunció el comienzo de su gira por España, que incluirá Madrid, la fiesta Flower Power en julio y luego para Ibiza y Agosto Capri y Cerdeña en Italia.

Hernán está dejando su huella en el ambiente dance participando de fiestas para reconocidas marcas representando a Red Bull en Perú, Chile y Ecuador y tocando en diferentes fiestas y cabinas que incluyen a Gótica y Café Del Mar.

También compartió encuentros junto a sus colegas John Digweed, Hernán Cattaneo, Steve Lawler, Halo Varga, Danny Rampling, Justin Robertson, Michael Mayer, Mauro Picotto, Tiesto y Armin Van Buuren, y fue una de las figuras más destacadas del canal Fashion TV Latinoamérica.

(Télam)