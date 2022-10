El director mexicano Guillermo del Toro dedicó la première de su película “Pinocho” este sábado en el Festival Cinematográfico de Londres, a la memoria de su madre Guadalupe Gómez, donde estuvo acompañado por la marioneta que aparece en la película y diseñó la artista Georgina Hayns, reflejó este domingo la prensa azteca.

La primicia se produjo poco tiempo después del lanzamiento de similar título dirigido por Robert Zemeckis, protagonizado por Tom Hanks, Cynthia Erivo y Benjamin Evan, a través de plataformas digitales, por lo que en algunos países la del mexicano se conocerá como “Pinocho de Guillermo del Toro”.

“Solo quiero decir que mi madre acaba de fallecer y esto fue muy especial para ella y para mí. Esta no es solo la primera vez que verá la película, es la primera vez que ella verá la película con nosotros. Gracias”, dijo del Toro previo a la proyección.

Doña Guadalupe Gómez, quien también participó como actriz en cine en “Hermelinda y su hijo”, película dirigida por Jaime Humberto Hermosillo en 1985 y donde aparecía como Guadalupe del Toro, falleció unos días antes del lanzamiento del filme en el encuentro fílmico londinense.

MIRÁ TAMBIÉN Canticuénticos cierra el año con dos conciertos en diciembre

“Vi la película animada de Disney cuando era niño y es una de aquellas que me unió a mi madre durante toda la vida -apuntó el cineasta-. Me afectó porque Pinocho veía el mundo como yo lo veía y me enfureció un poco que la gente le exigiera obediencia, así que quería hacer una película sobre la desobediencia como virtud y decir que no se debe cambiar para ser amado.”

El director nacido en Guadalajara, estado de Jalisco, añadió que "Pinocho" es el más grande sueño de su vida y que ahora cobra un sentido emocional por el momento en que le toca presentarlo y agradeció a su equipo de animación por el trabajo que realizó para la película, que llegará a las salas en noviembre y que se estrenará en Netflix el 9 de diciembre.

Las voces que doblaron la versión en inglés de “Pinocho de Guillermo del Toro” son las de Gregory Mann (Pinocho), Cate Blanchett, Ewan McGregor, Tilda Swinton, Ron Perlman, Finn Wolfhard, David Bradley (Geppetto), Burn Gorman, Tim Blake Nelson, John Turturro y Christoph Waltz.

(Télam)