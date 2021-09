Click to enlarge A fallback.

Tras la polémica suscitada por la serie "El Reino", el documental "El Culto", de Almendra Fantilli, vivió una explosión de pedidos en salas de todo el país para mostrar su retrato sobre las iglesias y la religión, con proyecciones que van desde CABA esta semana hasta Salta, luego de su paso por Córdoba.

"Desde el estreno de El Reino, la polémica trajo un interés renovado por nuestra película. Sobre todo por parte de estudiosos del fenómeno evangélico y por los mismos creyentes que, al ver la serie, se sintieron profundamente extrañados. La distancia entre el habitus de las iglesias evangélicas y la producción de Netflix es tan grande que, más que una crítica aguda y oportuna, parece un hombre de paja", dijo a Télam la directora.

La cinta llega este miércoles a la sala porteña El Tipográfico, el jueves viajará a la Iglesia Evangélica Luterana Unida de Olivos, el sábado a la Biblioteca Popular José Ingenieros de Boulogne.

El 23 estará en la ciudad de Neuquén en el Cine Teatro Español, al otro día en Complejo Cultural Cipolletti de Cipolletti, el 9 de octubre en Espacio 73 de la ciudad de La Rioja y el 15, 16 y 17 de ese mes en la ciudad de Salta.

"El documental -señaló Fantilli- se convirtió en una especie de referencia para hacer esa comparación a nivel audiovisual. Estrenamos en salas comerciales de Córdoba (Hoyts, Gran Rex), se multiplicaron las fechas en los espacios Incaa (Villa María, Salta, Entre Ríos, La Plata, varias en provincia de Buenos Aires) y las invitaciones de comunidades de fe y centros de estudios antropológicos y teológicos en Argentina y el extranjero (Costa Rica, Colombia, México)".

Télam: ¿Por qué creés que a la gente le atrae el tema de los cultos?

Almendra Fantilli: Creo que, en términos generales, ha quedado en evidencia el resurgimiento del interés por la espiritualidad y las religiones. La modernidad abonó la hipótesis de que, a la luz del proceso de secularización europeo, lo religioso iba a desaparecer o iba a quedar escondido en el ámbito privado. Pero esto no pasó. Hay una matriz religiosa que explica, ordena y da sentido a la realidad de muchos sectores de nuestras sociedades. Lo religioso es parte de lo humano; todo intento de sofocarlo o ignorarlo simplemente generará nuevas formas de expresión. Los cultos despiertan fascinación y misterio.

T: ¿A qué atribuís el interés que despertó una serie como "El Reino"?

AF: En primer lugar, está el factor conflicto; todo lo que arrastre polémica tiene prensa, de una u otra manera. La propuesta de la serie ha generado sensibilidades por parte de distintos sectores evangélicos; incluso me parece que habría que considerar la hipótesis de si esa no fue la intención misma de la producción. Refuerza estereotipos difíciles de desinstalar. La receta unifica al menos tres discursos muy poderosos y totalizantes. En primer lugar, la mirada heredada del catolicismo y su explícito anti-protestantismo. En segundo lugar, la hipótesis conspiranoica, que no puede entender la fe fuera del molde de la manipulación de masas. En tercer lugar, la mirada exotizante, clasista y moralizante de algunos sectores progresistas que no comprenden el fenómeno religioso. Mezclás esas tres miradas y tenés un titán furioso de preconceptos muy difícil de desarmar.

T: ¿Pensabas, cuando hiciste la película, que la coyuntura iba a invitar a verla y que se iba a generar una mayor demanda?

AF: En algún punto, cuando empezamos a realizarla en el 2017, sabíamos que la temática estaba en agenda (por Bolsonaro y por Trump), pero nunca creímos que se iba a dar así ni que el interés llegaría de la mano de estas tensiones actuales. Ni hablemos del condimento especial que aporta el elemento de la ficción, que enriquece y complejiza el diálogo en sus propios términos. De cualquier manera y más allá de esta coyuntura, nos sorprendió el hecho de que pudiera ser proyectada en salas comerciales de Córdoba y que generara tanto interés, por parte de creyentes y no creyentes por igual. Estamos expectantes para ver cómo va a seguir el circuito en otras ciudades y provincias. Que la gente quiera ir al cine a ver una película independiente, documental, filmada "desde adentro", en medio de una pandemia nos tomó por sorpresa y es para nosotros una alegría inmensa, un motivo de agradecimiento. Esperamos con ganas que "El culto" se siga abriendo paso. (Télam)