El cuarteto vocal Il Divo volverá a actuar el próximo 8 de mayo en el porteño estadio Luna Park, en donde presentará su último disco "For Once In My Life: A Celebration of Motown", un trabajo que homenajea a la famosa discográfica de Detroit que promovió la música afroamericana.

"I`ll Be There", de The Jackson 5; "Say You, Say Me", de Lionel Ritchie; "For Once In My Life", de Stevie Wonder; "Ain´t No Mountain High Enough", de Marvin Gaye; y ""The Tracks Of My Tears", de Smokey Robinson, son algunos de los clásicos que formarán parte del repertorio.

“Cuando soñamos por primera vez con este álbum, lo más importante para nosotros era asegurarnos de que nuestras interpretaciones respetaran y honraran el atractivo atemporal de las canciones”, manifestó el grupo a través de una gacetilla de prensa.

Y añadió: "Con ese fin, nos aseguramos de que cada nota fuera cantada con el mayor cuidado y fue un privilegio para nosotros agregar nuestro propio sonido vocal único a la historia musical de Motown. Esperamos que los fans disfruten de la música tanto como nosotros disfrutamos grabándola".

MIRÁ TAMBIÉN Belfast y Amor sin barreras lideran los Critics Choice Awards 2022

Il Divo está conformado por el español Carlos Marín, el estadounidense David Miller, el francés Sebastien Izambard y el suizo Urs Buhler.

Con nueve discos de estudio editados desde 2004, el cuarteto cosechó éxito a nivel mundial a partir de su ecléctico repertorio, abordado con un estilo vocal lírico. (Télam)