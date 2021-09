El creador de "The Last of Us", Neil Druckmann compartió en redes sociales la primera imagen de los actores Pedro Pascal ("Narcos) y Bella Ramsay ("Game of Thrones) encarnando a los protagonistas de la serie que produce HBO basada en el postapocalíptico videojuego.

El co-director de Naughty Dogs, empresa responsable del videojuego, compartió en Twitter una pieza de arte que confirma la idéntica caracterización que tendrán los personajes respecto de las animadas en el clásico de las consolas.

Aún se desconoce la fecha de estreno y otros detalles sobre la producción, más allá de que Pascal se embolsará en torno a 600.000 dólares por episodio, según informó Europa Press.

De acuerdo a los trascendidos, la trama podría abordar aquellos huecos argumentales que dejaron tanto la primera como la segunda entrega del videojuego. (Télam)