El Coro Nacional de Niños animará esta noche una nueva velada del ciclo gratuito Las Victorias que con curaduría de la Universidad Nacional Lanús tendrá por sede la porteña Parroquia Nuestra Señora de las Victorias.

El concierto que hoy desde las 20 tendrá lugar en el templo sito en Paraguay 1204, sirve para que el coro continúe celebrando su 55° aniversario, sumando las participaciones de Natalia Suriano en piano y Julia Tarrats en flauta traversa.

La agrupación dirigida por María Isabel Sanz, abordará un programa integrado por “Christ the lord hath risen” (Anónimo ingles), “Il ballerino” (Giovanni Gastoldi), “Fire, fire, my heart” (Thomas Morley), “Laudate pueri dominum” (Michael Haydn), “Takeda no komoriuta” (Tradicional japonés), “Horshat haekaliptus” (Naomi Shemer) y un homenaje musical a 25 años del fallecimiento del maestro José Felipe Vallesi, entre otras obras. (Télam)