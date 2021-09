El conductor radial Santiago Palazzo, al frente de su histórico programa "La de Dios" dedicado exclusivamente a la música folclórica jamaiquina, realizará mañana una emisión especial dedicada a la historia y la obra de Lee 'Scratch' Perry, el genio del dub y el reggae que falleció días atrás a los 85 años.

Su histórico programa -con diecinueve temporadas al aire en distintas emisoras como Rock & Pop y ahora a través de su propia radio online- le rendirá homenaje a un "protagonista de todas las eras musicales de Jamaica y fundamental creador de un estilo que trasciende a toda la música".

El musicalizador y narrador radial recorrerá su obra durante las cinco horas que dura su programa a través de un recorrido que inoxerablemente transitará algunos de sus discos más icónicos grabados en su estudio Black Ark, que acabaría prendiendo fuego intencionalmente en 1983, y parte de sus colaboraciones con Mad Professor, entre otras producciones y alianzas más celebradas.

"Uno erradamente asocia la locura con algo que puede parecer tonto y de ninguna manera Lee Perry lo era. Era muy lúcido, sin embargo, entre sus locuras tenía algunas vetas del tipo místico y otros berretines como tirarle humo de ganjah a sus cabezales de su cinta abierta, porque decía que así se imbuían de esa mística la grabadora", contó el periodista, en diálogo con Télam.

Entre tantas historias, que Palazzo acumula y comparte desinteresadamente desde hace dos décadas desde su histórico programa que sigue convocando a fieles seguidores de la cultura reggae, seguramente estarán también las alusiones a aquellas innovadoras técnicas de grabación que el artista del dub y el reggae que los ingenieros sonoros y productores siguen aplicando hasta el día de hoy.

"¿Por qué le dicen 'Scratch'? Hay distintas teorías. A mí la que más me gusta es la que cuenta que él se la pasaba grabando efectos y la mayoría eran efectos verdaderos. Si era necesario el efecto de un arma, salía al patio, tiraba un tiro y lo grababa.

Para Palazzo, "hay tantas historias y tanta música grabada para seguir descubriéndolo" que servirán para "no extrañarlo" y seguir ofreciéndole el "máximo respeto" que merece alguien que ha producido y trabajado con artistas de la talla de Bob Marley & The Wailers, The Congos, Adrian Sherwood, The Beastie Boys, Paul McCartney y The Clash. (Télam)