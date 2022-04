(Por Hugo F. Sánchez, enviado especial).- El actor argentino Chino Darín compite en la categoría Mejor Interpretación Masculina por “El reino”, que en total suma seis nominaciones en el apartado Miniserie o Teleserie Cinematográfica en la lX edición de los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano, que el próximo domingo tendrá su gala de premiación en Madrid,

En entrevista exclusiva con Télam, Ricardo "el Chino" Darín adelanta que está en pleno rodaje en Jujuy de la segunda temporada de la serie pero advierte: “No puedo contar absolutamente nada”.

En la ficción, Darín le da vida a Julio Clamens, un abogado que se aleja de su adinerada familia con lazos con la política y termina preso, hasta que se convierte en la mano derecha del pastor Emilio Vázquez Pena (Diego Peretti).

El actor, que comparte la terna junto a Diego Boneta (“Luis Miguel: La serie”), Darío Grandinetti (“Hierro”) y Javier Cámara (“Venga Juan”), explica que el accionar de su personaje tiene como origen “la infancia de este chico en una familia de cierta alcurnia ligada a la política y qué tipo de crianza y valores hubo ahí para que él termine reaccionando en contra -analiza-, adoptando cierta rebeldía y una actitud peligrosa que lo termina llevando a la cárcel”.

MIRÁ TAMBIÉN Babasónicos presentó su disco Trinchera y se prepara para una gira internacional

Y, en referencia al encuentro con la iglesia evangelista, “lo hace descubrir otra forma de redimirse o de encontrar cierta expiación”, sostiene.

Télam: ¿Cómo fue la construcción de un personaje tan complejo como Julio Clemens?

Chino Darín: La construcción de Julio en realidad se basó bastante en cómo llega el personaje al momento en el que lo empezamos a conocer en la serie, es decir, cómo es la infancia de este chico en una familia de cierta alcurnia ligada a la política y qué tipo de crianza y valores hubo ahí para que él termine reaccionando en contra, adoptando cierta rebeldía y una actitud peligrosa que lo termina llevando a la cárcel. Y cómo funciona la culpa de clase, el peso del padre en las decisiones que este chico adoptará en su vida, pero sobre todo su traumático paso por la cárcel después de un evento tan repudiable como trágico y cómo acciona su mente para encontrar en la iglesia evangelista y particularmente en la acción social junto a Tadeo (Peter Lanzani), que lo hace descubrir otra forma de redimirse o de encontrar cierta expiación y salir de ese agujero transformado. Y por supuesto, encontrar casi un nuevo padre en el pastor Emilio Vázquez Pena.

T: ¿Te sorprendió la repercusión que tuvo en todo el mundo la serie? ¿Cómo pensás al éxito, no solo de la serie sino el tuyo propio?

MIRÁ TAMBIÉN La magia de Invisible revive con la edición de históricos conciertos de 1975 en el Coliseo

CD: La verdad es que en general no soy muy consciente de las repercusiones de las cosas que hago, me da la sensación de que más allá de lo que llega de forma directa por algún comentario o lo que pueda leer, uno nunca termina de tomar una total dimensión. Pero en el caso particular de “El Reino”, cuando se estrenó la serie yo estaba en España, entonces por la distancia sentí todo como amortiguado. Sin embargo el hecho de que estemos haciendo una segunda temporada, habla de que Netflix valora el producto y evidentemente, los espectadores también. Todo esto tiene que ver con una trama bien diseñada, personajes interesantes, giros, sorpresas a lo largo de los capítulos y, sobre todo, temas candentes que nos ponen en cierta tesitura moral a la hora de querer a los protagonistas que en el transcurso de la historia van revelando su verdadera cara y nos hacen entrar en conflicto con las percepciones que tenemos, más allá de ciertas temáticas siempre vigentes que tienen que ver con el abuso de todo tipo en la fe, el poder, sus trasfondos y los intereses muy mezquinos.

T: ¿Cómo tomás las nominaciones Platino para vos y la serie, cuáles son las expectativas?

CD: Las nominaciones siempre son un lindo reconocimiento al trabajo pero la verdad es que uno siempre da todo y no siempre estas cosas llegan, en este caso hay una confluencia de factores que debe hacer que se reconozca el trabajo desde los Platino y eso está buenísimo, por el lugar destacado y también de que sea una especie de mimo y un impulso para seguir haciendo lo que a uno lo apasiona.

T: Estás produciendo cine y entre otros proyectos tenés “Argentina 1985”. ¿Cómo es la experiencia y qué te aporta esta faceta?

CD: Fue una experiencia increíble, estamos en pleno proceso de post producción y el futuro lanzamiento, estamos muy contentos con todo lo que se hizo, me encanta formar parte de una película-evento de estas características, no solo por la magnitud de la producción sino por trabajar con Santiago Mitre, que para mí es uno de los directores más talentosos que tenemos en la Argentina. Creo que cuando hay temas que uno siente que son importantes atravesar y exponer al público desde un punto de vista particular, los proyectos toman otra trascendencia, se genera una energía muy particular. Confío que la película finalmente esté a la altura de estas sensaciones, estamos haciendo todo para que así sea.

Además de Chino Darín, “El reino” suma cinco nominaciones más a los Premios Platino: Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana; Interpretación Femenina (Mercedes Morán), Interpretación Masculina de reparto (Joaquín Furriel); Interpretación Femenina de Reparto (Nancy Duplaá); y Creador de Miniserie o Teleserie Cinematográfica (Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro).

Argentina también compite con la película “Karnawal” de Juan Pablo Félix en el apartado Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana y el chileno Alfredo Castro como Mejor Intérprete Masculino de Reparto de la opera prima de Félix.

Y el filme argentino “Yo nena, yo princesa”, Federico Palazzo, forma parte de la terna del Cine y Educación en Valores.

La presencia argentina en esta edición de los premios creados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) en colaboración con la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca), se completa con Darío Grandinetti, nominado en la categoría Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie por su trabajo en la producción española “Hierro”; y Juan José Campanella en la categoría Mejor Creador de Miniserie o Teleserie Cinematográfica por “Los enviados”. (Télam)