El cantautor tucumano Martín García lanzó su cuarto disco “15 Seis”, un trabajo que contempla un puñado de canciones íntimas que hacen eje en la melodía y en las que se escucha sonoridades provenientes del folk y el rock y aires de folclore.

“En este álbum me dispuse a experimentar con sonoridades y capas para generar climas que fueran únicos –expresó a Télam el músico-. En el pequeño espacio de mi 'HomeStudio' busqué una profundidad y amplitud que me diera oxígeno creativo para respirar y atravesar estos tiempos difíciles de aislamiento”.

Este trabajo, registrado en pandemia, nació en principio, como un ejercicio de sublimación artística que se planteó el músico junto a un grupo de amigos compositores argentinos y uruguayos quienes se propusieron crear semanalmente canciones propias y compartirlas entre ellos y sumarse ideas y aportes.

“Esta situación tan fuera de lo común me presentó una oportunidad valiosa de hacer un álbum que tuviera mucho de mí, de todo lo que quiero decir y también de mis silencios -agregó-. Las melodías fueron surgiendo nota a nota, me propuse que cada una de ellas resonaran en mi de una manera especial, que me hicieran sentir cosquillas en el cuerpo antes de formar parte de la obra, traté de buscar las canciones que me gustaría escuchar”

Como la casa del músico fue un lugar para la creación, este disco lleva, simbólicamente, el nombre del piso y su departamento.

“15 Seis” tendrá su presentación este miércoles a las 21 en San Miguel de Tucumán (Teatro Municipal Rosita Ávila).

Está integrado por nueve temas propios, salvo una de ellas (“Autómata”) que está compuesta en coautoría con el músico Javier Montalto, quien es también el productor del álbum.

(Télam)