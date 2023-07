En tiempo de descuento para que se conozcan las fechas, destinos y escalas del tour de presentación de “Triste pero siempre mami”, Corina Smith confiesa que desde hace tiempo desea mucho cantar en Buenos Aires y cuenta cómo es ser una venezolana que también se siente un poco puertorriqueña.

“Deseo mucho ir para allá para cantar. Estoy muy emocionada porque pronto voy a estar anunciando las fechas del tour, pero ahora estoy más en la fase de montar el show y todas esas cosas. Quiero hacer algo espectacular que nadie nunca haya visto o imaginado. Estoy en esa etapa de creación”, señaló a Télam.

Desde hace unos años, la artista alterna entre dos hogares, el de su Caracas natal y el de su adoptiva San Juan de Puerto Rico, donde tiene su base de operaciones el sello Rimas Music, su casa disquera: “Amo al público de PR, porque me siento casi como puertorriqueña, sólo me falta la casa y un pasaporte, pero ya soy de ahí”.

En mayo, la artista venezolana formó parte del “Sauce Boyz Festival” en Mayagüez como invitada de su colega y amigo Eladio Carrión, el rapero que organizó su propio encuentro musical y que encabezó junto a artistas como Wiz Khalifa, Duki y Bizarrap: “Le tengo un cariño inmenso al público y es demasiado bonito ver a un colega, un amigo, una persona tan cercana, rompiendo y haciendo cosas que no se habían hecho antes”.

“Él está abriendo un camino para todos los artistas, incluyéndome. Entones me da mucho orgullo ver su proceso y crecimiento”, señaló Smith sobre Carrión, con quien registró dos explosivas colaboraciones tituladas “Roto” y “Todo o Nada” que también contribuyeron a su crecimiento dentro de esa escena y cuna del reggaetón, tras firmar con aquella disquera que le abrió las puertas de par en par.

Su historia con Puerto Rico no estaba ni siquiera en sus propios planes: "Jamás me imaginé que iba a trabajar con una disquera puertorriqueña como Rimas por el simple hecho de que no soy de allá, pero poco a poco empecé a ir. Desde ese primer día y luego de haber firmado ese contrato, he ido tantas veces y he vivido tantas cosas en Puerto Rico que ya es una parte de mí”.

“Puede que no tenga el acento ni sea de allá, pero su cultura es parte de mí porque pasé tanto tiempo ahí viviendo tantas cosas y conociendo tanta gente. He crecido tanto. Me han abierto tanto las puertas allá siendo venezolana, que es un público, que siempre voy a tener mi corazón. Hoy la siento como mi casa, me pasa cada vez que aterrizo en el aeropuerto. Es súper bonito porque ahora siento que tengo dos casas, dos lugares que veo como mi hogar, donde me entiendo y pertenezco”.

Con esa misma determinación y siguiendo su instinto es que logró romper varias barreras, la primera fue cuando incursionó en la música después de un tiempo como actriz y protagonista de tiras juveniles de altísimo impacto en la televisión venezolana, y la segunda cuando apostó por una fusión que por entonces parecía no cuadrar dentro de los márgenes del éxito comercial para la audiencia de su país.

T: Destacabas lo importante que fue haber llegado hasta acá siendo consecuente con tu propia esencia. ¿Qué tanto alguna vez alguien intentó convertirte en algo que no eras dentro de la industria? ¿Tuviste que lidiar con ese tipo de situaciones?

Corina Smith: Sí, he tenido que lidiar con eso desde el comienzo. Porque siempre cuando tienes un proyecto público siempre van a haber opiniones alrededor de ti sea de gente de tu equipo, o sea, de quien sea, familiares o amigos. Como que todo el mundo te quiere dar un consejo, una opinión, compartir su punto de vista, porque el arte es algo tan subjetivo que todo el mundo va a tener algo que decir. Creo que le debe pasar a cualquier artista. Siempre estamos escuchando opiniones no solicitadas sobre cómo uno debería ser. Y sí hubo momentos en los que yo tue que decir ‘¿pero tú eres yo? ¿por qué tengo que hacerlo a tu manera si yo tengo mis propias ideas?’. Gracias a Dios hoy tengo un equipo de trabajo que me deja ser. Yo simplemente entrego mi música, les digo que la voy a sacar y punto, como pasó con “Triste pero siempre mami”. Mucha gente me ha tratpreado de moldear en algo: ‘que tienes que ser más sexy, que tienes que ser más vulnerable, que tienes que ser más cool y más linda’. Mil cosas. Pero hoy en día, con este álbum sobre todo que salió todo de mí, yo digo bueno, si esto lo hice todo yo y es mi visión entonces déjenme hacerlo. Pero sí, es inevitable que en el camino te quieran ir moldeando hacia algo que está funcionando, pero la visión de un proyecto artístico viene del artista normalmente.

(Télam)