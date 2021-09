El cineasta brasileño Bruno Barreto, quien este domingo estrenará en la plataforma HBO Max y la señal premium HBO el primer episodio de la miniserie de drama histórico "El huésped americano", inspirada en la historia real del viaje por el Amazonas realizado en 1913 por el entonces presidente de Estados Unidos Theodore Roosevelt, señaló que la propuesta presenta a personajes "impredecibles y complejos, algo muy raro de encontrar en estos días"

Reconocido por las cintas "Doña Flor y sus dos maridos" (1976) y "Bossa Nova" (2000), el realizador comentó además en diálogo con Télam y otros medios internacionales que eso fue lo que lo "atrajo desde el principio" del proyecto, ya que "en un mundo polarizado como el actual, la complejidad está desapareciendo y es algo propio de los seres humanos, que resulta fascinante y asusta al mismo tiempo".

"Hay muchos puntos en que los personajes se identifican entre sí, pero el momento en el que más se unen es cuando discuten y pelean, porque la crueldad es lo más oscuro del espíritu humano, así que ese fue el denominador común" en la trama basada en la verdadera travesía protagonizada por los personajes de Roosevelt (Aidan Quinn) y del coronel y explorador Cândido Rondon (Chico Díaz), el socio del exmandatario estadounidense en su aventura por la selva.

En la serie, Roosevelt decide emprender viaje hacia Sudamérica luego de sufrir una dura derrota electoral que lo acerca más que nunca a su siempre flotante depresión, por lo que decide hallar su juventud perdida y su despertar nuevamente su curiosidad junto a su amigo Farrel Nash (David Herman) y su hijo, Kermit (Chris Mason), en una embarcación a lo largo del río Duda, uno de los menos conocidos hasta ese momento en Brasil.

Rodeada de peligros, la dupla Roosevelt-Rondon deberá enfrentarse no solamente a la hostilidad de la jungla sino a sus duras y conflictivas personalidades y sus límites físicos y morales, en una propuesta audiovisual -con guion de Matthew Chapman ("Shattered")- que también pone sobre la mesa temas de relevancia internacional y actual como los cambios climáticos y el ambiente.

"Cuando estaba armando el guion y filmando la serie no todo estaba articulado en mi cabeza, lo fui descubriendo con el tiempo, porque me considero más bien un cineasta que trabaja con la mentalidad de un periodista, trabajo con temas que no conozco y me generan curiosidad", explicó Barreto.

Por eso -agregó-, "todos esos aspectos de la relación entre ambos y de la importancia del escenario se fueron descubriendo mientras avanzaba" la producción, y en ese proceso notó que "lo interesante era que los personajes no fueran predecibles y que tuvieran muchas lecturas".

"Como cineasta, cuento historias para que la realidad se vuelva tolerable, porque creo que en estos días es insoportable y necesitamos de la ficción para entenderla y darle sentido, que es algo que está cada vez más disminuido con las redes sociales y todo su bombardeo", dijo el director.

Y en esa línea, siguió: "Creo que el propósito de una historia es que los espectadores terminen de ver una película o una serie y tengan preguntas, me interesa que la gente sienta curiosidad por lo que vieron, no me gusta dar todas las respuestas, porque de esa forma siento que no estoy siendo honesto", concluyó.

El elenco de "El huésped americano" se completa con la participación de Dana Delany ("China Beach"), Trevor Eve ("Unforgotten"), Theodoro Cochrane ("O Sétimo Guardião"), Gene Jones ("Los 8 más odiados"), Jeff Pope ("The Underground Railroad"), Nick Westrate ("The Blacklist"), Maya Kazan ("Mosaic") y Arieta Corrêa ("Força-Tarefa"), entre otros. (Télam)