"Eureka", último filme de Lisandro Alonso, tendrá su premiere mundial en la próxima edición del Festival de Cine de Cannes, entre el 16 y el 27 de mayo.

Alonso se suma a la participación de Rodrigo Moreno con "Los delincuentes", película seleccionada para participar en la sección “Un Certain Regard” en la 76ta. edición del certamen más emblemático del mundo.

Para Alonso quien estrenará en un apartado dedicado a nuevos títulos, se tratará de la quinta participación en el festival francés, tras sus pasos con "La libertad", "Los muertos", "Liverpool" y "Jauja", esta última, con Vigo Mortensen en el rol protagónico.

En tanto que Moreno (“El custodio”, “Un mundo misterioso”, “Una ciudad de provincia”) participará en Cannes por vez primera, y lo hará con un relato que sigue a dos empleados bancarios en Buenos Aires que planean robar la sucursal en donde trabajan el equivalente a todos los sueldos que ganarían hasta jubilarse, según describe la sinopsis de la película.

Las otras dos premieres anunciadas hoy fueron "Perdidos en la noche", del catalán Amat Escalante" y 'L' amour et les forets", de la actriz y directora francesa Valérie Donzelli.

En tanto que para la Competencia Oficial fueron anunciadas "Black flies", de Jean-Stéphane Sauvaire, y "Le retour", de Catherine Corsini. Para Un Certain Regard fueron seleccionadas "Only the river flows", de Wei Shujun, y "Une Nuit", de Alex Lutz. (Télam)