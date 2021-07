El cantautor argentino Galean quien estrenó hace una semana su nuevo single “Sube a la nube” que lo une a la cordobesa Candelaria Zamar, consideró que en la música argentina corren tiempos en que “ya no hay géneros o el género es muy hibrido”.

"Es como que siempre me gustó explorar diferentes géneros, no encasillarme y creo que la música sola me va llevando hacia dónde va esta canción y también mi segundo disco que sacaré en breve", señaló Galean a Télam.

Quien fuera líder de la banda indie Aloe, resume en su música aquella influencia pero también la de trovadores como Nick Drake, Donovan, Tim y Jeff Buckley y ahora intenta acercarse al folclore latinoamericano y por eso trabajó canciones con Esmeralda Escalante, de Ainda, y con Zamar.

En ese camino, el autor y cantante indicó que "tanto el tango como el folclore o la música andina están en nuestra sangre. Por más que uno no la haya escuchado, como yo que no escuché tanto de esa música, sin embargo hay una raíz que está y siempre va a estar y en mi caso me hace sentir que voy acercándome más a esa esencia".

Durante la pandemia Galean subió dos EP a las tiendas digitales con canciones trabajadas en forma colaborativa con artistas argentinos, colombianos, españoles, mexicanos y ecuatorianos.

Mientras tanto. ultima su disco que también incluirá duetos con Darío Jalfin y con Juan Mango y que, según anticipó, "es más caótico, más de samplers. Lo hice todo en mi casa con la computadora y fue más divertido de hacer".

Télam: Además de dar forma a tu segundo disco, el pandemia grabaste discos en forma colaborativa, ¿cómo fue eso?

Galean: El año pasado hice un show por streaming donde presenté unos EP colaborativos que hice durante la pandemia que se llaman “40 Antenas”. Son dos EP donde colaboraron más de 25 personas de iberoamérica y quedó algo buenísimo. Para hacerlo tomé canciones que ya tenía compuestas o que compuse durante la pandemia y se me iba ocurriendo con quién podía compartirlas y así convoqué a la banda Ramona de México, a Felipe de la Máquina Camaleón de Ecuador y hay artistas de España y de Argentina.

(Télam)