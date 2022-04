Nicholas Braun, reconocido por su papel de Greg en la serie de HBO "Succession", está desarrollando junto a Chris Buongiorno, productor asociado de "Spider-Man: Lejos de casa", una serie para esa plataforma sobre la intimidad de una banda que lucha por sobrevivir al universo de la música independiente a principios del 2000, informó hoy la prensa internacional..

La serie de media hora titulada "One for the Road" ("Uno para el camino"), que será escrita, producida y protagonizada por Braun y Buongiorno, se adentrará en la historia de un grupo talentoso pero disfuncional que intenta adaptarse a la escena vertiginosa de la música de principios de siglo, informó el sitio especializado Variety.

Hasta ahora, "Succession", acumuló 23 nominaciones al Emmy y nueve victorias en sus dos primeras temporadas. Por su trabajo en la serie que narra la lucha por la herencia y el poder dentro de la familia Roy, que controlan uno de los mayores conglomerados de medios del mundo, Braun obtuvo una nominación al Emmy por su papel de Greg.

También apareció en películas como "Zola", basada en el hilo viral de Twitter y el artículo de la revista Rolling Stone "Zola lo cuenta todo: la verdadera historia detrás". la mejor saga de strippers jamás tuiteada".

Por su parte, Buongiorno, que fue productor asociado de "Spider-Man: Lejos de casa" y co-productor de "Spider Man: Sin camino a casa", comenzó como asistente del director de "Spider-Man: De regreso a casa", Jon Watts, durante la producción de esa película. (Télam)