El actor británico Russell Brand fue acusado de violación por cuatro mujeres, entre otras denuncias de agresión sexual y maltrato emocional, según reveló un informe de The Sunday Times y The Times y Channel 4. De acuerdo a lo expresado por las víctimas, los hechos ocurrieron entre 2006 y 2013, en pleno apogeo de su carrera y mientras se encontraba en pleno matrimonio con la cantante Katy Perry. Una de ellas dio su testimonio a la prensa sobre las situaciones de maltrato y abuso que vivió con el artista. Según pudo conversar con The Times, el intérprete la violó cuando él tenía 31 años y ella 16. Además, resaltó que en la relación -que duró tres meses- él portaba una personalidad "emocionalmente abusiva y controladora". Asimismo, otra de las denunciantes confesó que el humorista la hostigó sexualmente mientras trabajaban juntos en Los Ángeles. La razón por la que hizo silencio sobre el tema fue porque la amenazó con iniciarle acciones legales si hablaba públicamente de los abusos. Las acusaciones, negadas por el actor, fueron hechas en una investigación conjunta por los periódicos The Sunday Times y The Times y el programa de televisión Channel 4 Dispatches. Los periodistas llevan años entrevistando "a cientos de fuentes que conocieron o trabajaron con Brand". Así lograron la palabra de muchas situaciones de "abuso físico y emocional, acoso sexual e intimidación", aunque sólo cuatro estuvieron dispuestas a denunciarlo judicialmente. Tras darse a conocer la noticia, el actor hizo un descargo en sus redes sociales, donde se defendió de las acusaciones. "He recibido una carta y un correo electrónico extremadamente inquietantes de una empresa de televisión de los principales medios de comunicación y de un periódico, enumerando una letanía de ataques atroces y agresivos", expresó al respecto. Y agregó: "Comienza explicando en el video que lleva como título 'Esto está sucediendo'", donde explicó que "en medio de esta letanía de ataques sorprendentes y bastante barrocos, hay algunas acusaciones muy serias que refuto absolutamente". CO/MAC NA