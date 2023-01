El actor británico Anthony Hopkins, famoso por películas como “El silencio de los inocentes” y “Transformers: El último caballero” publicó un video en su página de Instagram donde festeja los 47 años que lleva sin beber alcohol y lo aprovecha para alentar a los que luchan contra esa adicción.

“Soy un alcohólico en proceso de recuperación –dice el mensaje–. Sé que hay personas que luchan en esta cultura de la cancelación, de odio y de falta de compromiso con niños que son acosados.”

“Y yo les respondo: sean amables con ustedes mismos, sean amables. Manténganse fuera del círculo de la toxicidad con las personas si los ofenden. Viví tu vida. Sentite orgulloso de ella”, precisó el famoso “Hannibal Lecter”, de 85 años.

El actor británico aseguró que con su mensaje trataba de ser útil a aquellas personas que están luchando contra esa adicción, como él lo hizo hace décadas.

Confesó que hace 47 años estaba en una “situación desesperada" hasta que pudo ver que algo no iba bien en él y reconoció que era alcohólico, una adicción que pudo costarle la vida, según explicó.

“No soy un experto en drogas. No soy un experto en nada. No sé nada, excepto que he encontrado una vida en la que nadie me intimida”, agregó el ganador del premio Oscar como Mejor Actor por “El silencio de los inocentes” (1991) y “El padre” (2020).

(Télam)