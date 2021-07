(Por Sergio Arboleya) José Luis Serrano, creador del popular personaje "Doña Jovita" y damnificado por la demanda judicial de un periodista sobre una marcha en defensa del bosque nativo en diciembre de 2016, es uno de los impulsores de Fiesta por la Tierra que el 1 de agosto se hará en modo virtual con las participaciones de Raly Barrionuevo, Piñón Fijo y Paola Bernal, entre más, para alertar que "la casa común está amenazada".

"El del domingo de 1 de agosto será un diálogo respetuoso y solidario en un encuentro donde la estrella es la Tierra", resalta el músico y actor Serrano sobre esta primera experiencia colectiva durante una entrevista telefónica con Télam desde la región cordobesa de Traslasierra.

La Fiesta por la Tierra podrá seguirse desde las 20 a través del canal de YouTube www.youtube.com/channel/UCoPbyguoFnq2qfgkBgNDduQ, previo acceso a través de www.ticketway.com.ar o mediante pago al CBU 0110213230021321263379, alias FIESTA.TIERRA.

En el festival con intervención de artistas, organizaciones sociales y ambientales, referentes y sociedad civil, actuarán, además, José Luis Aguirre, CheChelos, Calle Vapor, Pachi Herrera y Marita Londra, por citar apenas a algunas de las figuras presentes.

MIRÁ TAMBIÉN Serrano: Doña Jovita es una amiga y una verdadera travesura para mí

La nómina musical incluye a Sombraitoro, Galo Oliva, Pablo Aventuroso, Jazmín Mouriño Martínez, Verónica Nicolau, Norma Aguirre, Jorge Reche, Laura Dos Santos, Fede Flores y Pablo Bruno; la danza a cargo de Verónica Moreira, Negro Valdivia y la pareja Valeria Buyatti-Marcelo Bottaro; y sets para las infancias con Ramiro Lescano y Martín Crespi.

"La situación que nos atraviesa, sin distinción y a nivel global, debe hacernos comprender que, más temprano que tarde, necesitamos reponer la salud de la humanidad promoviendo sistemas de producción en equilibrio con los recursos del planeta. En la provincia de Córdoba, donde el 95% del bosque nativo fue arrasado, continuamos trabajando para recuperar los vínculos con la tierra, reclamando por un Estado presente que proteja no solo al ambiente sino también a quienes lo defienden", señaló un comunicado de los organizadores.

Télam: ¿Cómo nace esta Fiesta de la Tierra?

José Luis Serrano: Ha habido un gesto espontáneo de la comunidad, de las asambleas que se ven perjudicadas por decisiones arbitrarias y también en apoyo a Doña Jovita para que no quede en la nada una decisión judicial adversa que en primera instancia ganamos y en la apelación fue revertida. Creemos que en todos los casos lo que se defiende es algo del bien común y es una juntada celebratoria de la alegría de ser conscientes, de hermanarse con el árbol, con el río, con toda la manifestación cósmica y rechazar los extractivismos que de manera permanente destruyen montañas, ríos, bosques y montes.

MIRÁ TAMBIÉN Fabiana Cantilo inicia una extensa gira nacional

T: ¿Cómo se integran Doña Jovita y vos a estas actividades?

JLS: He sido cuidadoso y he acompañado y abrazado iniciativas pero sin quedar en posición adelantada. Es maravilloso ver como los grupos reflejan las decisiones tomadas grupalmente con un espíritu cooperativista que, en este caso, también asume la defensa de Doña Jovita.

T: Las crónicas dan cuenta de cómo el periodista y humorista Andrés Carpio falseó desde su puesto de movilero de Cadena 3 las circunstancias de una masiva movlización en defensa del bosque nativo en diciembre de 2016…

JLS: En ningún momento agredí su persona, quise que se demostrara que no era cierto lo que decía sino una gran mentira y a través de Doña Jovita lo califiqué de "terrorista" aunque la respuesta diplomática debió haber sido "me parece que usted está faltando a la verdad, no le agregue temor a la gente que está en los barrios y que venga tranquila a la manifestación". No tengo quejas con él y podríamos haber hablado pero se desvió la cosa hacia la ofensa personal al quedar Carpio en ridículo por las evidentes mentiras que dijo sobre la marcha en sí y la cantidad de asistentes, cuando el gran problema real es la destrucción de un bien común.

T: ¿Cómo y cuándo nace tu interés por lo socioambiental?

JLS: Estudié agronomía en un colegio técnico y ya a mediados de los '70 me preocupaba que el planeta estuviera siendo amenazado aunque no había un movimiento en defensa del ambiente tan visible. Después quise estudiar ingeniería forestal a partir de la simple observación de que los pájaros de mi infancia ya no venían al valle, las pequeñas migraciones ya no llegaban a los patios de las casas y era porque se estaba rompiendo el hábitat. Esa preocupación quedó plasmada hace 35 años en el primer monólogo de Dona Jovita que fue un alegato sobre la destrucción del monte y centrado en los pájaros. Siento que desde entonces he transitado un camino de conocimiento.

T: ¿Cuál creés que es el impacto que genera un personaje tan popular como Doña Jovita abordando estos asuntos?

JLS: Lo más interesante es que el mensaje les resulta muy atractivo a los maestros y así llega a los colegios como una toma de conciencia independientemente de las decisiones gubernamentales. Ahora cuando hay un incendio no nos quedamos con que se quemó el monte, sino que se empieza a ver qué especies murieron, cuáles son las más vulnerables, qué les pasa a los pájaros. Y también se piensa a qué se deben tantos incendios y se estudian las causas y es como que la verdad no puede ser tapada. (Télam)