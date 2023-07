Las causas de la muerte del actor británico Julian Sands fueron "indeterminadas", según la oficina forense del condado de San Bernardito, en California, donde fue hallado sin vida el pasado 27 de junio, cinco meses después de haber desaparecido. "La causa se considera indeterminada debido a la condición del cuerpo y al hecho de que no se descubrieron otros factores durante la investigación del forense. Esto es común en casos de este tipo", afirmaron los forenses en un comunicado. El cuerpo del actor, más conocido por su papel en la película aclamada por los Oscar "A Room with a View" (Una habitación con vistas), había sido encontrado por unos excursionistas luego de su desaparición mientras realizaba una caminata en unas montañas al sur de los Estados Unidos. La mayoría de esos restos, en las cercanías donde Sands había desaparecido, fueron identificados positivamente por el forense del condado como pertenecientes al actor. Sands, de 65 años, era un ávido amante de la naturaleza y alpinista, fue reportado como desaparecido el 13 de enero, luego de haber ido de excursión ese mismo día en el área de Baldy Bowl en las montañas de San Gabriel, a unos 80 kilómetros al noreste de Los Ángeles. Un grupo de búsqueda organizado en ese momento se retiró 24 horas después debido a los riesgos de avalanchas y las malas condiciones de los senderos, y varias búsquedas posteriores resultaron estériles. Las señales del teléfono celular detectadas el domingo 15 de enero mostraban que Sands se dirigía hacia la cima del Monte Baldy, aparentemente la última indicación de que todavía estaba en movimiento. Sands, en una entrevista de 2020 con el periódico The Guardian, se describió a sí mismo como más feliz cuando estaba "cerca de la cima de una montaña en una gloriosa mañana fría"

MAC/GAM NA