La conductora y locutora Edith Hermida volvió con su programa de entretenimientos "Está en tus manos" a las tardes de El Nueve con un formato renovado y nuevos juegos del envío diario de preguntas y respuestas.

El programa, que se emite de lunes a viernes a las 15, inicia su segunda temporada en la que los participantes responderán preguntas esta vez sin la ayuda de famosos sino con la asistencia de familiares y allegados.

Los participantes deberán destacarse por su destreza física, visual, mental y musical y recibirán dinero a medida que respondan correctamente.

Durante el primer año del ciclo, el programa tuvo una conducción compartida por Hermida y Luis "Tucu" López y para esta temporada incorpora a la locutora "Calu" Bonfante.

En diálogo con Télam, Hermida contó que la ida de su coconductor "la obliga a una mayor interacción con los participantes y tiene que trabajar más" pero subrayó que lo que más le gusta del programa, "es conocer a la gente, además de que se animen a jugar y a tener mucha participación en el programa".

"Me divierte mucho la gente común que viene y te cuenta sus historias; yo soy muy chusma y me gusta que me cuenten de su vida. En este momento, por cómo está todo tras la pandemia, la gente quiere salir y divertirse", agregó sobre los participantes.

Además, la locutora de Radio Disney se manifestó entusiasta respecto de la llegada al programa de Bonfante: "Es amiga mía porque estudiamos juntas desde que éramos chicas en el Cosal y la verdad es que me pone muy contenta que se haya sumado al programa".

"Ella es muy graciosa y divertida pero siempre fue algo reticente a las cámaras y eligió estar en off, pero esta vez se está decidiendo a mostrarse un poco más en cámara y está más tranquila porque se dio cuenta de que no pasa nada y que está bueno; se acostumbró", destacó.

En cuanto a las novedades, la integrante del exitoso "Bendita" explicó que para la segunda temporada del programa "hay cosas que cambian un poco la dinámica del programa: antes jugaban los participantes con socios famosos y ahora pueden elegir a quienes quieran de su familia y su entorno, entonces tenemos madres e hijos jugando, o con amigos".

"Es un programa muy divertido y distendido en el que la pasamos bien", resumió la animadora, que también reflexionó sobre la actualidad del formato televisivo en sí al mencionar que la TV "se deberá ir reinventando y reacomodando nuevamente y va a estar siempre".

"No va a estar con el nivel de audiencia de antes. El público no es el de antes y los 60 puntos de rating no van a volver a pasar, está todo como más expandido y diversificado, como las radios, que tampoco me parece que vayan a dejar de existir: siempre vas a necesitar alguien que te hable a través de una radio", consideró.

En ese sentido, añadió que "hoy hay muchas más posibilidades de conectarse al entretenimiento. Entonces la tele va a tener que competir con lo que ofrecen las plataformas o las redes sociales".

"De todas formas, para llegar al gran público y hacer algo realmente popular, seguís teniendo que estar en un medio de comunicación grande; hay que pegarla ahí. Si querés ser conocido, es la tele la que te va a ayudar", concluyó. (Télam)