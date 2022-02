Los discos "Blues para un cosmonauta", registrado en 1973, y "Cuarteto en vivo", de 1960, del saxofonista Horacio "Chivo" Borraro fueron editados por primera vez en formato CD por RP Music.

Nunca reeditado desde su lanzamiento original hasta ahora, el primero de los trabajos se trata de una grabación realizada en los estudios ION en la que participaron Fernando Gelbard, en teclados; Stenio Mendes, en craviola; Jorge "Negro" González, en cotrabajo; Néstor Astarita, en batería; y Miguel "Chino" Rossi, en percusión.

El disco registrado en 1973, pero lanzado recién dos años después por el sello Trova, está conformado por cinco composiciones ("Líneas torcidas", "La invasión de los monjes", "Blues para un cosmonauta", "Canción de cuna para un bebé del año 2000" y "MI amigo Tarzán") interpretadas en trío, quinteto y sexteto.

Esta nueva publicación en CD incluye como bonus track la introducción completa del tema "MI amigo Tarzán" y una versión alternativa de esta misma composición.

Por su parte, "Cuarteto en vivo" se trata de una grabación inédita registrada el 12 de noviembre de 1960 en un doble concierto ofrecido en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, junto al combo que completaban Fernando Gelbard, el contrabajista Jorge López Ruiz y el baterista Eduardo Casalla.

Allí pueden escucharse los standards "Round Midnight", de Thelonious Monk y Cootie Wiiliams; "If I Were a Bell", de Frank Henry Loesser; y "I Love You", de Cole Porter; y un original del Chivo Borraro titulado "Blues".

Disponibles también en plataformas digitales, los discos son distribuidos por RGS Music y pueden conseguirse en la disquería del sello, ubicada en el barrio porteño de Villa Crespo. (Télam)