Un registro inédito de una actuación casera para amigos de principios de los '70 del genial pianista de jazz Enrique "Mono" Villegas sale a la luz a través del sello RP Music, a partir de su publicación en plataformas digitales.

Se trata de "Entre amigos", una pieza que reúne standards como "The Man I Love", "Stormy Weather", "Don´t Blame Me", "Lullaby Of The Leaves", "Nobody Knows The Trouble I´ve Seen" y algunas improvisaciones.

También incluye un dueto con el saxofonista Jorge "Bebe" Eguía en los temas "It´s The Talk Of The Town", "Liza" y "Blue Orchids", registrados en 1955 en un contexto similar.

Pero las cintas dejan testimonio además de la frescura del recordado artista, quien era famoso no solo por su descomunal talento, sino además por sus largas disertaciones entre canciones durante sus presentaciones en vivo.

Allí realizaba eruditos comentarios sobre las piezas que interpretaba, lanzaba comentarios irónicos sobre la realidad o contaba diversas anécdotas, tal como se puede apreciar en este lanzamiento.

De esa manera, Villegas congregaba a un gran número de personas en sus shows pero también era un animador recurrente en reuniones sociales entre artistas.

El rescate realizado por RP Music, que entre otros lanzamientos tiene en su haber una reedición especial del famoso disco "La Fusa", grabado por Vinicius de Moraes en nuestro país, está disponible en Spotify y YouTube. (Télam)