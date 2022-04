Tras una batalla legal de más de cuatro años, la justicia londinense determinó que Ed Sheeran no incurrió en plagio al componer en 2017 el famoso tema "Shape of You", la canción que cuenta con el récord de ser la más escuchada en Spotify.

Sheeran había sido demandado por el artista Sami Chokri y el productor Ross O'Donoghue, quienes afirmaban que había copiado el estribillo del tema "Oh Why", un trabajo conjunto lanzado en 2015.

“Aunque hay algunas similitudes entre el ‘Oh Why’ y el ‘Oh I’, del estribillo de 'Shape of You', también hay diferencias significativas”, falló el juez Antony Zacaroli, según consignan diarios de ese país.

Por su parte, Sheeran se expresó a través de un video en sus redes sociales al conocerse la decisión judicial: "Me parece que denuncias como esta se han vuelto demasiado comunes y se está creando una cultura por la que se lanza una acusación con la idea de que llegar a un acuerdo será más económico que ir a juicio, aunque la acusación no tenga ningún fundamento”, apuntó.

Durante el proceso, que duró tres semanas, Andrew Sutcliffe, el abogado por la querella, había alegado que el popular músico británico "toma ideas prestadas y las introduce en sus canciones, a veces lo reconoce, pero otras veces no".

Se entiende que el argumento del letrado se basó en otras demandas que debió enfrentar Sheeran, en 2016 por su tema "Photografph y en 2018 por "Thinking Out Loud". En el primero de sus casos, debió pagar cinco millones de dólares y un 35 por ciento de los beneficios brutos del tema a sus demandantes; en tanto que el segundo, aún está abierto.

“Siempre he procurado ser completamente justo a la hora de atribuir créditos a todo aquel que haya contribuido en alguna de mis canciones. Suelo referirme a otras obras cuando compongo, como hacen otros autores. Y si existe esa referencia, siempre aviso a mi equipo para que obtengan la cesión o licencia correspondiente", replicó Sheeran ante esta acusación del abogado.

El británico no cobraba regalías por "Shape of You" desde 2019 mientras la Justicia determinaba el destino de la demanda. (Télam)