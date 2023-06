(Por Javier Berro) El rapero Ecko, mítica figura de las batallas de freestyle y protagonista de la nueva escena urbana, señaló que "fue la expresión de la juventud" la que aportó la fuerza necesaria para refundar desde las plazas y las competencias una escena musical que sigue creciendo como "un monstruo imparable", al conversar con Télam sobre los recientes estrenos de la segunda temporada de "Días de gallos", la serie de HBO Max que protagoniza con Ángela Torres, y de su disco titulado "Mafia Lirical".

Ignacio Matías Spallati, nacido y criado en Villa Luzuriaga, en el partido bonaerense de La Matanza, fue uno de los primeros grandes referentes del histórico Quinto Escalón, la competencia de freestyle callejero, que saltó de las plazas a las grabaciones: durante un tiempo guiado por los sonidos del trap -con varios hitos encima como su álbum "Young Golden" de 2020- fue luego uno de los primeros en saltar hacia otros géneros urbanos como el reggaetón, la cumbia y el rkt.

Al evocar aquellos años en el Parque Rivadavia, Ecko sentencia que la cultura del hip-hop expresada en las competencias era algo que "necesitábamos los pibes" y agregó: "Yo lo veía como un escape de mi vida cotidiana y de la realidad. Cada uno quizás tenía sus mambos y quilombos, pero iba a la plaza a despejarse un rato tirando un par de rimas".

"Eso también se ve muy reflejado en esta serie. Se muestra cómo la vida de cada uno tiene sus diferentes problemas y lo que los despeja es ir a la plaza", señaló sobre "Días de gallos", su primer trabajo como actor y donde encarna a León Quinteros, un joven que termina -al igual que él- haciéndose de un nombre dentro del mundo de las batallas y coronando en lo más alto.

La segunda temporada, estrenada este jueves, comienza con un "León bien arriba y consagrado" pero al que le espera "pasar por diferentes etapas" y afrontar "el éxito, que así como trae cosas buenas también trae diversos problemas que antes no tenía y que capaz ni se imaginaba", detalló el cantante, a la vez que agregó: "La vida misma contra todas las adversidades que se le van a presentar ahora; con su grupo de amigos que se empieza a dividir un poco".

Sobre la identificación con el personaje y su contexto, reconoció que si bien la serie "toca puntos" en los que se vio reflejado, sobre todo por las escenas de batalla en la plaza, "no intenta contar la historia del freestyle desde su inicio o ser una historia verídica, porque es una ficción y cada personaje tiene su vida, sólo que a todos los une el freestyle".

Además de renombrados competidores de la escena nacional que encarnan diversos personajes relacionados con la disciplina (están Stuart, Cacha, Klan, El Misionero y Roma, por ejemplo), para esta segunda entrega contará con una participación especial de Aczino, el MC mexicano, con 26 títulos en su haber entre los que destacan varias Red Bull y FMS: "Para mí es el mejor de todos los tiempos, que aparezca le da una credibilidad mucho más grande a la serie", enfatizó.

Compartir el rodaje con algunos de sus viejos contrincantes trajo para Ecko una nostalgia por aquellos primeros años en las rimas: "Nosotros, sin querer hacerlo, estábamos fomentando una nueva herramienta para todos los pibes que ahora ven al freestyle como un laburo, pero para nosotros era ir sin imaginarnos que iba a pasar todo esto. Me pone contento por todos, porque claramente dejamos nuestro granito de arena en el freestyle y eso hizo que se cree este monstruo que es ahora, que ya se volvió algo imparable. Hoy es algo muy común en la cultura argentina".

Télam: ¿Las batallas terminaron de volverse una disciplina casi deportiva en los últimos años?

Ecko: Sí, se volvió un deporte, como todo. Así como es una nueva herramienta de laburo para muchos pibes, también dejó de ser ese hobby que uno disfrutaba tanto. Pero está en uno saber cómo manejarlo y cómo seguir disfrutándolo. Por eso es que hay muchos buenos competidores que terminan alejándose de las batallas, porque dicen que prefieren verlo desde otro lado. Eso fue un poco lo que me pasó a mí: yo lo disfrutaba mucho pero llegué a sentir cierta presión, a sentirme obligado de ganar en todo lo que compitiera y en todo lo que la gente me pidiera. Fue una presión que tuve que saber manejar en su momento, pero que no deja de ser también una adrenalina hermosa cuando te subís a competir, y más con el nivel que hay hoy en día.

T: El año pasado sorprendiste a todos con tu vuelta a una competencia. ¿Estás para otra vuelta?

E: Sí, volví en DEM Battles y me fue bien. Era picante porque había mucho nivel; me encontré con una nueva generación, con muchos pibes nuevos que están re afilados y están todo el día metiéndole. Lo disfruté y no descarto volver a ir. Creo que me siento más cómodo ahí en una plaza que arriba de un escenario y con tanta organización alrededor. Me habían hablado de muchos formatos, de exhibiciones para FMS y otras competencias, pero preferí la plaza. Ahora me están agarrando ganas de volver al freestyle a partir de que estuvimos grabando esta segunda temporada. Me re motivó y me puso más manija. Siempre en los rodajes escuchaba a los pibes hablar de alguna que otra competencia. Y hablaban mucho de DEM, que estaba apuntando a ser el nuevo Quinto Escalón. Les dije que me iba a anotar pero no me creía nadie. "Van a ver que el domingo voy", les dije. Cuando hice la clasificación en una ronda de diez, eran nueve contra uno. Después competí en un "3 vs.3" con Dangelus y Mito, que vino en reemplazo de Cacha que estaba enfermo.

T: Acabás de lanzar "Mafia Lirical", con el que decretás tu regreso al trap. ¿Por qué decís que este es tu disco más personal?

E: Bueno, decidí tirarlo el día de mi cumpleaños. Después de los discos anteriores que había soltado quizás en otro momento de mi vida, capaz experimentando más con la música y buscando nuevos rumbos, con este decidí darle un espacio al género que me vio salir, al que le dediqué mis primeras canciones. Creo que es el género que más me identifica a la hora de meterme en un estudio. Más allá de haber estado viajando, conociendo diferentes productores con los que pude experimentar en nuevos géneros, sentía que necesitaba darme un álbum enfocado al trap. Así es que nació este conjunto de canciones, historias y colaboraciones. Del freestyle, está Akapellah; también pude sellar otro junte con Bhavi, meter a Kidd Keo y a Blunted Vato, uno de los pioneros del trap en Argentina. Kidd Keo desde España también fue un pionero y alguien del que nosotros, los que íbamos al Quinto Escalón en esa época de 2016-2017, aprendimos mucho, por lo menos en mi estilo se ve reflejado. También hay artistas más nuevos como JC Reyes, uno de los mejores de la actualidad.

Esta vez las colaboraciones no las pensé como algo estratégico para ver cómo funcionaban en una canción, sino verdaderamente porque quería que esos raperos estuviera en mi álbum. Quería escuchar sus barras en una canción mía. (Télam)