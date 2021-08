Dwayne "La Roca" Johnson, el actor mejor pago de Hollywood, ha renunciado a su personaje de Hobbs para las dos últimas entregas de la exitosa franquicia de "Rápido y Furioso", informó la producción.

Durante la entrevista concedida al medio estadounidense Collider, el productor Hiram Garcia dijo que tras rodar la octava película, La Roca "tomó la firme decisión de terminar con su paso por Fast and Furious por motivos evidentes", haciendo referencia a la mala relación que hay entre él y Vin Diesel.

"Le deseó lo mejor a todos. Su decisión hizo que nos centráramos en otros devenires narrativos", ha explicado el productor antes de dejar claro que "aunque no estará en 'Rápido y Furioso' 10 y 11, eso no interferirá con los planes para Hobbs", en clara referencia a los 'spin off' que están en carpeta.

"En estos momentos estamos intentando imaginar lo que va a ser la secuela. Tenemos algunas ideas bastante grandes", dijo García.

MIRÁ TAMBIÉN Tres filmes argentinos, en el Festival Internacional de Cine de Lima

"Estamos trabajando para dar algo realmente único y fresco y sabemos que el estudio está deseando que os lo demos los antes posible", agregó, citado por la agencia de noticias Europa Press.

En una entrevista concedida recientemente, Diesel ha señalado que el conflicto se originó cuando él, como productor de la saga, actuó con "mano dura" durante el rodaje de la octava entrega de la saga para sacar lo mejor de Johnson.

Johnson, en tanto, dijo que se ha reído mucho con las declaraciones de su ex-compañero de reparto. (Télam)