La icónica banda de pop y new wave británica Duran Duran lanzó hoy su quinceavo álbum de estudio, "Future Past", en el que trabajó junto a renombrados artistas como el productor y DJ italiano Giorgio Moroder, el pianista Mark Garson y el guitarrista de Blur, Graham Coxon.

"El título reconoce nuestra historia, pero también apunta hacia donde nos dirigimos ahora. Es bueno mirar al pasado para encontrar cosas que pueden funcionar en el futuro", señaló en declaraciones a la prensa Nick Rhodesrevela, tecladista del grupo y uno de sus fundadores.

Y, agregó que "todas las formas de arte, ciertamente la música, siguen un camino de evolución. El viaje ha sido increíble para nosotros, reconocemos todas las cosas fantásticas que hay, pero decimos 'hay mucho más por venir'".

"En cada segundo que vives, estás creando algo, que en el futuro, será el pasado. 'Future Past' es otra forma de decir el presente y recordarnos vivir el momento", sumó el cantante de Duran Duran, Simon Le Bon, sobre este nuevo lanzamiento que desde hoy está disponible en plataformas digitales y en formato físico de CD, vinilo y cassette al cumplirse seis años de su anterior álbum, "Paper Gods".

En esta búsqueda que rescata el sonido característico de los autores de hits como "Rio" y "Save a Prayer" para traerlo a la actualidad, la banda también conformada por el bajista John Taylor y el baterista Roger Taylor convocó a reconocidas figuras de la escena musical que aportaran sus miradas a la hora de componer y grabar los doce temas que componen el disco.

Así se acercaron al pionero de la música electrónica Giorgio Moroder de 81 años, quien dejó su marca en los sencillos "Beautiful Lies" y "Tonight United", y al DJ inglés Erol Alkan, que ocupó el rol de productor de "Future Past" durante sus grabaciones, realizadas en el marco de la pandemia en estudios de Londres y Los Ángeles.

"Ambos aportaron algo especial a la mesa, Erol tiene una energía increíble con su mezcla de dance e indie, fue emocionante tener sangre nueva en la habitación", comentó Rhodes sobre la labor de Alkan y Moroder en la producción.

Por su parte, la sueca Tove Lo -quien describió su participación en el álbum como "un gran honor" en su carrera- fue parte del pegadizo "Give It All Up", en el que Graham Coxon, de la también británica banda de rock alternativo Blur, aportó como guitarrista.

Además, el neoyorquino Mike Garson, quien tiene en su haber trabajos con el legendario David Bowie y las bandas Nine Inch Nails y The Smashing Pumpkins, puso las teclas para "Falling", la canción que cierra "Future Past".

El lanzamiento del álbum llega luego de que a principios de esta semana Duran Duran presentara el videoclip del corte "Anniversary", dirigido por la artista Alison Jackson, que como producto audiovisual será acompañado por "Double Take", un documental de media hora de los realizadores Gerry Fox y Una Burnand que propone a los espectadores una visita por el detrás de escenas del clip musical, y que puede verse durante los próximos tres días de manera paga.

Desde su fundación en 1978 en la ciudad de Birmingham, Duran Duran se transformó en una de las bandas líderes y más exitosas de la "Segunda Invasión Inglesa" musical que desató la llegada de MTV a la televisión durante los 80, y obtuvo dos premios Grammy, dos estatuillas en los MTV Music Awards y otras dos en los Brit Awards, entre otros galardones. (Télam)