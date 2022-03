El filme de ciencia ficción "Duna", del realizador Denis Villeneuve, se impone en los rubros técnicos de los premios Oscar, que se entregaron antes de la ceremonia del Dolby Theatre.

Duna se impuso en Mejor Edición, Mejor Diseño de Producción, Mejor Sonido y Mejor Banda Sonora, en esta 94ta edición de los Oscar, lauros que se entregaron antes del comienzo de la ceremonia.

Por su parte, en la categoría Mejor Maquillaje y peinado ganó el filme "Los ojos de Tammy Faye" y como Mejor Cortometraje se impusieron Aneil Karia y Riz Ahmed por "The Long Goodbye".

Como Mejor Cortometraje Animado, la estatuilla la recibieron Alberto Mielgo y Leo Sanchez por "The Windshield Wiper" y como Mejor Cortometraje documental: Ben Proudfoot por "The Queen of Basketball".

La Academia decidió en esta gala de 2022 dejar fuera de la ceremonia a siete categorías como un modo de agilizar la ceremonia y ganar audiencia mundial. (Télam)