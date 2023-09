La actriz Drew Barrymore anunció que regresará el próximo 18 de septiembre a la pantalla con la cuarta temporada de su programa de entrevistas "The Drew Barrymore show" y, aunque aseguró que "respetará las normas" de las huelgas de guionistas y actores, desde los sindicatos adelantaron que protestarán frente a los estudios.

"Soy dueña de esta elección", dijo la actriz a través de su cuenta de Instagram y agregó: "Estoy tomando la decisión de regresar por primera vez (a a pantalla) en esta huelga, para nuestro programa, que puede tener mi nombre, pero es más grande que yo".

Aclaró que está "cumpliendo con no discutir ni promocionar cine y televisión de ningún tipo" y recordó que el primer programa fue lanzado "en medio de una pandemia", creado "para tiempos sensibles".

"Nuestro primer programa fue lanzado en medio de una pandemia, creado para tiempos sensibles, y solo ha funcionado a través de lo que está pasando el mundo real en tiempo real", escribió en la red social.

La actriz de películas como "Los Ángeles de Charly", "ET" y "Santa Clarita Diet" había decidido dejar su cargo de presentadora de los premios MTV en mayo, como muestra de apoyo y solidaridad al sindicato de guionistas, que había comenzado una huelga ese mes.

Ese evento, aseguró, "tuvo un conflicto directo con el objetivo de la huelga, que eran los estudios, los streamers, el cine y la televisión".

"También fue en la primera semana de la huelga, así que hice lo que pensé que era apropiado en ese momento para solidarizarme con los escritores", completó

También explicó que la última emisión de "The Drew Barrymore Show", el programa que comenzó en 2020 durante la pandemia y se convirtió en un éxito de la cadena CBS, terminó la tercera temporada el 20 de abril, antes de que comenzara la huelga.

Al anuncio del regreso del programa, le siguió la inmediata respuesta del sindicato de escritores, desde su cuenta de X (ex Twitter): "The Drew Barrymore Show es un programa que planea regresar sin sus escritores. El Gremio ha hecho y seguirá haciendo piquetes en los espectáculos que están en producción durante la huelga. Cualquier escrito en 'The Drew Barrymore Show' es una violación de las reglas de huelga de la WGA".

(Télam)