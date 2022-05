La banda emblema del metal progresivo Dream Theater se presentará el 7 de septiembre en el porteño Movistar Arena, en el marco de su "Top of the World Tour", la gira mundial impulsada por el lanzamiento de su último disco "A View From The Top Of The World", en 2021, se informó hoy oficialmente.

De esta manera, el quinteto estadounidense regresará al país tras su paso de diciembre de 2019 en el mismo escenario en donde había mostrado el material de "Distance Over Time", el álbum que había lanzado ese año.

Con su 15º placa bajo el brazo, Dream Theater intentará demostrar una vez más su incesante búsqueda sonora que lo caracterizó como banda a lo largo de sus más de 30 años de historia.

Actualmente conformado por James LaBrie, en voz; John Petrucci, en guitarras; Jordan Rudess, en teclados; John Myung, en bajo; y Mike Mangini, en batería; el grupo, que en 2010 ingresó al Salón de la Fama de la Música de Long Island, continúa cosechando premios, tal como ocurrió semanas atrás en la gala de los Grammy cuando se consagró como la mejor interpretación de metal por su tema "The Alien". (Télam)