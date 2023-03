La miniserie "Se busca", centrada en el robo y apropiación de bebés durante la última dictadura cívico-militar, y la tira documental "Releyendo Mafalda", de la cineasta Lorena Muñoz ,sobre el impacto cultural de la icónica historieta creada por Quino, son las dos producciones de sello nacional que fueron elegidas para formar parte de la selección oficial del festival Canneseries.

El anuncio fue difundido esta mañana de manera oficial por la organización del certamen, cuya sexta edición tendrá lugar entre el 14 y el 19 de abril próximos, cuando ambos títulos tengan sus premieres mundiales antes de su llegada a las pantallas argentinas.

En "Se busca", el director Mariano Pozzi -también encargado del guion junto a Agustín Muñiz- lleva a la ficción diferentes casos reales vinculados con la búsqueda por restituir los cerca de 500 niños y niñas nacidos en cautiverio que fueron secuestrados durante el ejercicio del terrorismo de Estado, a través de la perspectiva de quienes reclamaban y aún reclaman por el derecho a su identidad y por justicia.

Mara Bestelli, Romina Escobar, Rita Terranova, Tom CL, Lola Chiara Carelli García, Santiago Kuster, Dana Crosa y Elena Petraglia forman parte del elenco de la miniserie producida por UN3, Posta y el Instituto Multimedia Derechos Humanos en América Latina y Caribe, que participará en la sección Series cortas junto a otras nueve seleccionadas provenientes de Australia, Canadá, Noruega, Irlanda, Suecia, Bélgica, Francia y España.

MIRÁ TAMBIÉN La Orquesta de Tango de Buenos Aires festeja 43 años de historia en Radio de la Ciudad

En tanto, entre los títulos de la sección Series documentales se encuentra "Releyendo Mafalda", tira documental de Lorena Muñoz -reconocida por sus filmes "Gilda: No me arrepiento de este amor" (2016) y "El Potro, lo mejor del amor" (2018)- que hace foco en el nacimiento y el desarrollo de las clásicas tiras cómicas del humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor recordado como Quino, y en la relevancia que adquirió y que todavía tiene en la cultura.

"Releyendo Mafalda", guionada por Julián Trokberg y producida por Disney+ junto a Non Stop, participará en su categoría junto a la historia de crímenes reales "Chevaline" (Francia), el retrato de distintas ilustradoras mujeres alrededor del mundo de "Draw for Change!" (Bélgica) y "Juan Carlos: Downfall of the King" (Alemania), sobre la corrupta trama de sexo, dinero y poder que llevó al exrey español a abdicar en favor de su hijo en 2014.

"Lac-Mégantic: Ceci n'est pas un accident" (Canadá), sobre las repercusiones que aún sufren los ciudadanos de una ciudad en la provincia de Quebec por el descarrilamiento de un tren cargado de petróleo en 2013, y "Miracle N° 71" (Bélgica), sobre la aceptación y la búsqueda de una cura milagrosa frente a la esclerosis múltiple por parte de la directora Nathalie Basteyns, completan la sección. (Télam)