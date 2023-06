El puertorriqueño Don Omar, ícono de la música latina y conocido como “El Rey del Reggaetón”, anunció que el 22 de junio próximo lanzará su nuevo disco, titulado “Forever King”,

A dos décadas de su debut con el influyente "The Last Don", en esta nuevo álbum, el músico está acompañado por grandes figuras del género urbano, entre ellos, Maluma, Wisin, Gente de Zona, Residente, Cosculluela, Chencho Corleone, Nio García, Akon y Lil Jon.

La producción cuenta con 14 temas que van desde los tradicionales ritmos urbanos, hasta los tropicales y cubanos.

“’Forever King’ es el disco con el que volvemos a revolucionar la industria. Si hay algo que siempre he buscado durante toda mi carrera es ofrecerle al público esos ritmos de la calle que siempre me han identificado, pero sin el temor de fusionar otros géneros. Eso es lo que siempre nos ha distinguido. Y en este disco, en particular, vengo acompañado del mejor calibre en la música. Mis discos siempre han marcado un antes y un después, es lo que confío también sucederá con este lanzamiento", indicó Don Omar en una nota de prensa.

(Télam)