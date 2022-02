El periodista y conductor Fabián Doman vuelve a la televisión con "Momento D", un magazine con panelistas que conducirá en las tardes de eltrece luego de su paso por Edenor, de donde se fue en noviembre para encarar su proyecto de ser presidente de Independiente.

El exconductor de "Intratables" retoma su labor en la pantalla de eltrece, donde entre 2014 y 2019 condujo un envío de similares características a su nuevo proyecto de la tarde, que empezará el próximo lunes y se mantendrá de 14.30 a 16 en la grilla semanal.

"Finalmente, nunca me terminé de ir de la televisión. Pensé que sí, pero no. Volví porque es mi trabajo: si fuese plomero, habría vuelto a hacer arreglos y tirar caños en una obra. Cuando sos dirigente de fútbol, trabajás en lo tuyo. Lo diferente es que mi trabajo es público", afirmó el periodista en diálogo con Télam.

El programa tratará sobre actualidad, economía, política y espectáculos, con invitados, entrevistas, móviles a cargo de Darian Schijman y Giuliana Salguero, y un equipo de panelistas integrado por Gabriel Schultz, Silvia Fernández Barrios, Cinthia Fernández, Gastón Marote, Carmela Bárbaro y Sebastián Perelló.

"Se dieron un montón de cosas, como la cuestión de Independiente, que no era compatible con la empresa en la que yo estaba, por muchas razones, y en ese traspaso sigue lo de Independiente. Sigo siendo candidato pero tengo que trabajar y mi trabajo es conductor de televisión", expresó Doman.

Doman, que dejó la dirección institucional de Edenor hace unos meses, agregó que "se fue de Intratables pero no de la TV" aunque "creía que se iba de la tele" cuando salió de América.

Télam: ¿De qué se tratará el magazine y cómo surge volver a, prácticamente, el mismo programa que tenía antes de irse del canal?

Fabián Doman: Tuve la gran fortuna de recibir llamadas de tres canales, una de eltrece, adonde ya tenía ganas de volver. El programa va a ser un magazine de actualidad con algunas características particulares. Hay un grupo de trabajo muy bueno y profesional de gente que tiene muchos años en esto, que no se queda callado, en ningún sentido; buscamos gente con mucha personalidad, un grupo al aire muy dúctil para cualquier tipo de noticia que vaya surgiendo. Vamos a ir con mucho vivo y pendientes de la noticia del día, contando la actualidad con algún sello propio, porque la actualidad es la misma; la diferencia es cómo la contás.

T: ¿Van a recurrir mucho también a debates con el panel y a Schultz lo llevaron como polemista?

FD: Puede ser, puede que pase. Va a pasar, de hecho; va a pasar solo. Siempre al grupo que trabaja conmigo en el aire le digo "digan lo que creen que tienen que decir pero digan lo contrario de lo que dijo el que habló antes; porque si van a decir lo mismo, no lo digan o no hablen". No me gusta hacer sinónimos al aire.

T: Involucrarse en el mundo del fútbol en Argentina muchas veces equivale a un trampolín hacia la política. ¿Es algo a lo que aspire?

FD: No es mi caso. En este momento, me presento como candidato a presidente de Independiente por las particulares circunstancias graves que está viviendo el club; si no, no me hubiese dedicado a la política deportiva activa. Independiente necesita que todos aquellos que podamos aportar algo, estemos ahí. Mi vocación es más por la situación que vive Independiente, no por querer ser dirigente del fútbol. Por eso estoy. Después qué pasará, no sé; bastante tengo ya para pensar con Independiente.

T: En cuanto al formato televisivo, ¿ve que le queden muchos años más o va a terminar de morir con los últimos televidentes dentro de poco porque ya no nacen nuevos espectadores de televisión?

FD: La televisión cada día es más poderosa, cada día tiene más televidentes y más influencia, si sumás cable, aire y satelital. Lo que hubo fue una mutación: una generación entera que se informa por redes sociales, que no se informa tan mal... no compro que por informarse por Instagram, Facebook o internet no estén informados. Los pibes de 20 están mucho más informados de lo que uno cree y tienen opinión. La TV abierta perdió algo de ese público, es parte de un fenómeno mundial, como mucha gente que deja de ir al teatro. Lo que sí, a diferencia de otros países, carece de recursos de coberturas deportivas de alto rating. El rating de la TV abierta bajó cuando se fue el fútbol. Porque, con mucho sentido, el Estado no tiene plata para pagarlo y se privatizó. Pero a los canales de aire les aportaba muchísimo rating el fútbol. (Télam)