Allon, autor de las frases "cámbiame la música" y "dale power", arrastraba una larga trayectoria artística, con pasos por el rock, la bailanta y múltiples estilos. Antonio Juan Sánchez, así era su verdadero nombre, formó parte de grupos musicales como Los Tammys, que ejecutaba covers de Los Beatles.

Entre los covers en inglés que tenía estaban "Twist y gritos", "Anochecer de un día agitado", "Ella te ama", "Bailemos surfin'", "La noche tiene mil ojos", "Judy, Judy, Judy", "Banco de colegio", o "Me divierto", entre otros.

Nacido el 14 de febrero de 1941, Allon transitó por varios proyectos, hasta que luego para mediados de los ´70 se volcó hacia la música. Asimismo, fue el pionero de la difusión de los videoclips en la Argentina y su primer ciclo televisivo fue "Johnny Allon Show", emitido entre 1978 y 1987 por el Canal 2 de La Plata. A partir de entonces, inició una exitosa carrera televisiva con los shows.

"Gracias a Dios tengo 82 años, estoy entero, no tengo nada de nada. Me hago estudios cada 6 meses y no me sale nada. ¡Y estoy vivo! Casi nadie lo entiende y mi mujer, menos", indicó Johnny en una de las últimas entrevistas cuando le consultaban si pensaba retirarse de la música. En el rubro empresarial, fue uno de los primeros en instaurar locales bailables de la llamada "música tropical" (bailanta) en la Argentina

En ese sentido, fundó y fue dueño de los reductos "Skylab Disco", ubicado en las localidades de San Justo (La Matanza) y Tigre, y de "Cachaquísimo Bailable", situado también en San justo. Asimismo, Allon debutó en el cine en 1966, con la película "Una ventana al éxito", que era una comedia musical dirigida por Enrique de Rosas en la que compartía la pantalla con dos grupos tan disímiles como Los Iracundos y Los Chalchaleros. GAM NA