El humorista y actor Carlitos Balá falleció hoy a los 97 años tras haber sido internado de urgencia en el Sanatorio Güemes para someterse a diferentes estudios ordenados por los médicos, luego de sufrir una dolencia y "algunos mareos". "Tuvo mareos en su casa, lógico de su edad, y lo llevaron al sanatorio. Los médicos decidieron dejarlo en observación hasta mañana (por este viernes) y hacerles los estudios correspondientes", había señalado su representante, Maximiliano Marbuk. El actor falleció a las 21:30, según lo confirmó su nieta Laura Gelfi a Teleshow, quien además indicó: "Estamos devastados pero unidos y así se fue él, con la familia unida y mucho amor". El artista que supo formar parte de la vida de varias generaciones de chicos, había cumplido el pasado 13 de agosto 97 años

Fue autor de frases como "sumbudrule", "Angueto quedate quieto" y "qué gusto tiene la sal", pero también instauró el "chupetómetro", en el que los nenes iban a dejar allí el chupete. Justamente, una de sus frases más recordadas es cuando decía: "¿Qué gusto tiene la sal?" y todos los chicos contestaban gritando "¡Salaaaado!". El propio artista contó que la idea nació en 1969, en una tarde tranquila en Mar del Plata, cuando un chico lo miraba atento y Balá haciendo como que no lo veía preguntó varias veces en voz alta: "¡El mar! ¿Qué gusto tendrá el mar?". El nene permanecía silencioso y él siguió: "Ahhh, el mar tiene gusto a sal. Pero, ¿qué gusto tiene la sal?". Y antes de salir corriendo el chico le respondió: "¡Pero, qué gusto va a tener la sal! ¡Salada!". Y así nació un éxito que atravesó cuatro generaciones. La despedida al humorista y actor se realizaba este viernes de 14.30 a 21 en la Legislatura Porteña, según lo definió su familia. Luego el velatorio para familiares y amigos se realizará en una casa de sepelios. La muerte de Balá conmocionó a todo el país y tanto los famosos como gran parte del arco político utilizaron sus redes sociales para dedicarle unas palabras por su enorme trayectoria y despedirlo. Entre uno de los mensajes de despedida, Mirtha Legrand lo recordó con un gran cariño: "Carlitos, un ser adorable. Nunca te olvidaremos y estarás siempre en nuestros corazones. Gracias por hacernos bien a grandes y chicos. Adiós Carlitos, ¡para vos todo el honor y toda la gloria! Ea-ea-ea-pe-pé!".. Un artista con una trayectoria impecable.. Carlos Salim Balaá nació el 13 de agosto de 1925 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y entretuvo a niños, adolescentes y adultos con sus diversas presentaciones en radio, televisión, cine, teatro y circo. En 1958 integró el famoso trío cómico Balá, (Jorge) Marchesini, (Alberto) Locati. Presentado por Antonio Carrizo en Radio El Mundo, el grupo tuvo gran popularidad hasta 1960. Su carrera individual se afirmó con gran solidez en los medios y, entre quienes escribieron para, se encuentran Gerardo Sofovich (Balamicina), Abel Santa Cruz (El soldado Balá), Aldo Cammarota (El flequillo de Balá), Juan Carlos Mesa, Basurto y Garaycochea (El clan Balá). Además hizo Balabasadas en el programa Sábados Circulares de Nicolás Mancera y tuvo su propio circo (El circo mágico de Carlitos Balá). Mientras tanto, comenzó su filmografía y, a partir de Canuto Cañete, conscripto del siete, que tuvo diferentes versiones, participó en 18 películas: El tío disparate, Esto es alegría, Qué linda es mi familia, Somos los mejores, Las locuras del profesor, y Cosa de locos , entre otras. En la pantalla chica tuvo programas como Balamicina, Balabasadas, El soldado Balá, El clan de Balá, El flequillo de Balá, El show de Carlitos Balá, El circus show de Carlitos Balá, El circo de Carlitos Balá y A jugar con Teddy y Carlitos Balá, mientras que además participó del programa infantil de Panam.. Sus últimos años. Una de sus últimas apariciones en televisión fue en Showmatch (El Trece), cuando recibió un sentido homenaje de Jey Mammon en el Bailando 2017 y, a los largo de su carrera recibió toda clase de homenajes

En 2016, a los 91 años, visitó al Papa Francisco en el Vaticano y fue declarado "Embajador de Paz". "Estoy muy emocionado, esto siempre lo vi por películas, documentales, me parece mentira que Dios me ayudó para que lo viera personalmente a este lugar, es hermoso", manifestó el humorista, quien viajó a raíz de la invitación del líder de la Iglesia católica y no dudó en hacerle sus típicas bromas a los periodistas que lo abordaron allí. Además la Legislatura porteña ya lo había declarado Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad y hay una estatua de él haciendo su gesto característico en la entrada de la pizzería Imperio de la Pizza. También obtuvo el Martín Fierro como premio a su trayectoria y Laura Franco, más conocida como Panam, le dedicó su propio Martín Fierro por su participación en los videos musicales. A pesar de su amplia trayectoria y su comprobado éxito en el cine, teatro y televisión, y tras el regreso a la democracia en Argentina algunas puertas se le cerraron para trabajar por su labor cómica durante la dictadura militar.