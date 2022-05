"Doctor Strange en el multiverso de la locura", segunda entrega de esta saga de Marvel, volvió a imponerse en su segundo fin de semana en la taquilla de Estados Unidos con una recaudación de 61 millones de dólares, lo que implica un acumulado de 291 a nivel local desde su estreno.

Aunque las recaudaciones generales de este fin de semana cayeron un 67 por ciento en relación al anterior, los números de esta producción son más que satisfactorios, con un acumulado global de 688,1 millones, lo que implica haber superado en solo diez días en cartel a la primera parte de la saga, que había reembolsado unos 232 millones a nivel local y 677 a nivel mundial, según señala el sitio especializado Box Office Mojo.

Muy por detrás de la producción de Marvel, la animada "Los tipos duros" se ubicó en el segundo lugar en la taquilla del fin de semana con 6,9 millones, seguida por la también animada "Sonic 2: la película", con 4,6.

Un fracaso fue considerado el estreno de "Llamas de venganza", la apuesta de Universal basada en una historia de Stephen King, que apenas se ubicó en el cuarto lugar con 3,8 millones

Finalmente, “Everything Everywhere All at Once” sorpresivamente se mantiene en el top cinco en su octava semana en cartel con 3,3 millones y un acumulado de 47,1 millones.

(Télam)