Documentalistas de Argentina (DOCA) convocó a sus socios a una asamblea "por la soberanía audiovisual" para pedir el "urgente" cobro de los fondos gravados a las plataformas establecido en la ley de cine para fomento de producción local.

"Dada la situación actual del Incaa en la que la plata no alcanza para las producciones de todo el sector y sin solución en lo inmediato, es urgente que comience a cobrarse el dinero de las plataformas (OTTS), que, según la ley de cine, tiene que llegar derivado de la AFIP", indicó un comunicado de DOCA.

La asamblea se realizará de 11 a 15 el próximo 22 de abril en el Anfiteatro Eva Perón de ATE, en la avenida Belgrano 2527 de la Ciudad de Buenos Aires.

La organización se manifestó "alerta frente a un escenario en que nuevamente peligran las fuentes de trabajo, el fondo de fomento y el Incaa en su conjunto".

"Doca, junto a cuatro asociaciones, vienen peleando esto a nivel legal desde el 2020. Este año se logró que el Incaa inscribiera de oficio a las OTT en el registro público audiovisual para que AFIP puede enviar ese dinero al Instituto, pero sabemos que lo legal no es suficiente y se necesita una decisión política que no surge y, sin presión política y movilización de todo el sector organizado, no va a pasar nada", agregó la misiva.

El comunicado agregó: "Mientras tanto, se publica un fondo de fomento que pretende coproducir con plataformas para poder recaudar divisas que irían a financiar a los peces gordos de la industria, que no necesitan del fondo de fomento para producir, una jugada peligrosa diseñada a medida para favorecer a muy pocos". (Télam)