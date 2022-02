La actriz, cantante y performer Divina Gloria cumplirá 60 años el domingo 6 de febrero mientras festeja las invitaciones para su documental “Sangre no es agua”, codirigido con Cecilia Menis, a los festivales Internacional de Cine Documental de Tel Aviv (Israel, mayo 2022), el Internacional de los Robinson Film Awards (Poggiomarino, Nápoles, Italia, junio 2022) y en la Semana de Cine de New York, en octubre próximo.

La película cumple un año de su estreno mundial en el 18° Punta del Este Jewish Film Festival, que se realizó vía streaming y ganó el Premio del Público Jorge Jellinek al Mejor Largometraje ese encuentro.

“Sangre no es agua” obtuvo premios y menciones en el Festival Internacional de Cine de Vesubio en Nápoles, Italia, los Premios de Cine Independiente de Hollywood, los Premios de Cine Internacional Only The Best, en Miami, Florida, y fue distinguida como mejor directora mujer en el Festival Internacional de Cine New York City.

Nacida en 1962 como Martha Gloria Goldsztern, antes de estrenarse como directora tras las cámaras, Divina Gloria debutó en el cine como actriz en 1975 en “Los gauchos judíos”, de Juan José Jusid, con quien repitió al año siguiente en “No toquen a la nena”.

Participó en total en 15 largometrajes, entre los que resaltan sus trabajos con directores debutantes como “24 horas [Algo está por explotar]” (1997), de Luis Barone, y “Marc, la sucia rata” (2003), de Leonardo Fabio Calderón, y dobló a la protagonista en el filme animado “Barbie también puede eStar triste” (2001), de Albertina Carri.

También participó en películas como “Las mujeres son cosa de guapos” (1981), “Susana quiere, el Negro también!” (1986), “El Manosanta está cargado” (1987), “Los pilotos más locos del mundo” (1988), “Peperina” (1995), “Chicos ricos” y “Almejas y mejillones” (2000) y en la inédita “Un viernes negro II, la maldición del gato” (2011), de Leandro Montejano y Ezequiel Endelman. (Télam)