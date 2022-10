El bandoneonista y compositor salteño Dino Saluzzi, considerado uno de los principales artistas de la música argentina, volverá a un escenario por primera vez desde que comenzó la pandemia en 2020, y se presentará a dúo con su hijo, el guitarrista José María Saluzzi, el 3 y 4 de noviembre, a las 21, en el Café Vinilo.

En este concierto íntimo, el dúo de bandoneón y guitarra interpretará composiciones de Dino Saluzzi, de distintas etapas de su trayectoria; algunas de su repertorio conocido y otras inéditas, más improvisaciones sobre temas clásicos del tango y del folclore.

A lo largo de más 70 años de trayectoria desplegó su enorme talento en una obra innovadora y genuina, basada en la tradición musical argentina.

Acerca de cómo será este recital en el local ubicado en Estados Unidos 2483, del barrio porteño de San Cristóbal, el bandoneonista dijo: “Presentaremos un repertorio variado de composiciones mías que estaban guardadas y que, al revisarlas este último tiempo, el reencuentro con ellas me hizo feliz. Volver a ellas me resulta sorprendente, es descubrir un mundo que fue mío y que estoy recuperando; es una hermosa sensación”.

En cuánto a la experiencia de tocar junto a su hijo, el músico expresó que “es una gran alegría tocar con él, ya que el conoce mis composiciones más que nadie”.

“Jose por decisión propia se ha convertido en un gran músico, yo no lo empujé hacia ningún lado, y para mí es un orgullo. Cuando tocamos juntos intercambiamos opiniones y en ese momento ya no es mi hijo sino mi par musical. Me hace ilusión volver a un escenario y estar en contacto con la gente”, abundó.

Dino Saluzzi es uno de los artistas argentinos más reconocidos a nivel internacional. Su música profunda y vigorosa -aclamada en las salas más importantes del mundo-, se caracteriza por combinar sin artificios diferentes estilos como el jazz con músicas argentinas.

Nació en Campo Santo, Salta, en 1935, se acercó a la música cuando tenía siete años, de la mano de su padre, el folclorista Cayetano Saluzzi, tiempos en los que jugaban a adivinar los acordes que este hacía sin mirar el instrumento.

Dino creó un lenguaje propio inspirado en la música del Noroeste argentino y otras autóctonas como la rioplatense; se animó a cruzar los límites entre la música popular y "culta", y entre la composición y la improvisación. Su obra incluye música solista, de cámara y orquesta.

José María Saluzzi es un guitarrista y compositor nacido en Buenos Aires en 1975, en el seno de una familia de músicos.

En 2019 presentó su primer proyecto propio, un trío que lo une al contrabajista Juan Fracchi y al baterista danés Ulrik Bisgaard y con el que lanzó su álbum debut, "Lugar".

Desde hace 30 años José María acompaña a su padre Dino en su aventura musical.

(Télam)