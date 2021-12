Dillom estrenó en plataformas digitales "Post Mortem", un primer disco de estudio con el que confirma sus credenciales como uno de los artistas urbanos más relevantes y trasgresores de la escena nacional.

El álbum oscila entre temáticas existencialistas y momentos de sátira cargados de un retorcido sentido del humor y recorre con eclecticismo distintos géneros que van desde el pop al trap, pasando por el reggaetón, el house, la cumbia, el rock industrial y la experimentación electrónica.

Además, aparecen como invitados los artistas L-Gante, Muerejoven y Saramalacara, además de Mario Pergolini que le pone su voz a una de las narraciones que funcionan como interludio dentro del disco.

Qurcuma y Ariel Torres, juntos en La Tangente

El dúo marplatense Qurcuma se presentará el jueves 9 de diciembre en el escenario de La Tangente (Honduras 5317) en una fecha compartida con el artista Ariel Torres.

Luego del estreno de tres singles en plataformas y de su primera presentación con entradas localidades en Mar del Plata, llega por primera vez a Buenos Aires con un formato acústico y ritmos latinoamericanos y tropicales,

Su último estreno fue con "El Diablo", una cumbia latina y alegre, que grabaron con el productor 'Chino' Asencio, con un historial que incluye trabajos con artistas como Axel, Marcela Morelo, Kyosko y Marc Anthony.

Mía Zeta hace su estreno en las plataforma con "Adiós"

La cantante Mia Zeta hizo su estreno en las plataformas digitales con el lanzamiento de "Adiós", una canción de soul en la que se abraza a su lado más vulnerable.

"Es un reflejo de la música que escucho; es una canción que tiene mucha sensualidad y un poco de fuego interno", sostuvo la artista, que se inspiró en una persona "muy oscura que tenía en mi vida. Y esa oscuridad me atraía, me agobiaba y me encandilaba".

Para ella, la canción-compuesta con su guitarra, teclado y computadora durante la cuarentena- refleja un momento de su vida en el que se dio cuenta que ella no portaba la misma energía que esa persona y que "tampoco la necesitaba" porque con "su luz interior era y es suficiente".

"Luna Llena", lo nuevo de Manu Hattom junto a Rosario Ortega

Manu Hattom se une por primera vez con Rosario Ortega para cantarle una serenata a la "Luna Llena", en una canción que guarda un dejo de inspiración en un clásico del folclore argentino.

La canción estrenada en plataformas digitales, que contó con la producción musical de Juan Pablo Lisi y la mezcla a cargo del reconocido Tweety González, logra su identidad propia y contemporánea más allá de su inspiración en "Luna Tucumana", el clásico de Atahualpa Yupanqui.

El músico dará su último show del año -acompañado de su banda completa e invitados especiales- el próximo martes 7 de diciembre en La Tangente (Honduras 5317).

