(Por Javier Berro) Siempre desde los márgenes de lo alternativo, el rapero Dillom recreó anoche desde el escenario del mítico Luna Park el universo fantástico de su ópera prima "Post Mortem" con una puesta en escena que tiñó de terror y humor el repertorio que se desprende de una obra que "ya dejó de ser sólo un disco" para "trascender como movimiento".

"Este año fue un año muy especial para todos nosotros porque de la nada el público aumentó como diez veces. Estamos muy contentos; cuando estábamos haciendo este disco nunca pensamos que iba a pasar esto. No se nos cruzaba por la cabeza, era apenas un sueño muy lejano que no sabíamos que se iba a materializar. Es una puta locura, hermano. No se me ocurre otro ejemplo de otro disco que haya generado todo esto", reflexionó el protagonista en su monólogo final.

A esa altura de la noche, el efecto de su propuesta ya había calado hondo entre los presentes, y restaba la emotiva despedida con "220": "Esto va más allá de la música. Que vengan acá todos con la remera pintada, nos hagan el aguante en todos lados, que haya trapos y se genere como una hermandad entre todos, es algo que está buenísimo", señaló.

Dillom, quien desde sus primeros pasos en la escena urbana viene radicalizando su propuesta para ubicarse en la periferia, se ubica dentro de la "contracultura de la contracultura", como resumió días atrás en una charla radial con Gillespi sobre su pertenencia o no al movimiento del trap que emergió en los últimos cinco años.

Para elevar al máximo los sentidos que despierta su elogiado y disruptivo primer material de larga duración, el músico aprovechó todo lo que pudo la inmensidad del Luna Park para recrear una nueva pesadilla en escena, con el antecedente de haber recreado su propio velatorio en las presentaciones de abril y mayo en el Teatro Vórterix.

Junto al público que aportó 'glitter' rojo sangre y remeras manchadas y los fantasmas ahorcados que colgaban de una soga en lo alto delas plateas, las enormes pantallas sirvieron para darle potencia al relato y la teatralidad desde el comienzo, con la llegada del protagonista al escenario después durante la introducción de "Amigos Nuevos", con la que decretaba el comienzo de la velada antes de la aparición de la voz ronca y distinguible de Mario Pergolini como narrador en "Demian", con el que el rapero rompió otro molde de lo previsible.

El cuento de terror terminó de completarse con los primeros versos de "Post Mortem" y el festejado "mis amigos están muertos, sin querer los maté" que antecedió a la festejada "Pelotuda" y al homenaje al Pity Álvarez con "Una Vela" que enganchó con "Rili Rili".

A partir de ahí, la propuesta terminó de hacerse más explícita con las distorsiones bien afiladas que ubicaron el plan sonoro, a veces dentro del metal alternativo de artistas como Marilyn Manson o Slipknot, y en otras más cercanas al 'horror punk' de Misfits, referencias artísticas que también conectan la música con el universo de las películas de terror de John Carpenter o las obras escritas de Stephen King y H.P. Lovecraft.

El show continuó con "Dúo", "Piso 13" y "Side", esta última junto a un misterioso invitado que proyectó su voz cual cantante de 'death metal': luciendo una máscara de espantapájaros, similar a la del personaje que interpreta Cillian Murphy en las películas de Batman de Christopher Nolan, el realizador audiovisual Andrés Capasso (alias NoDuermo) hizo de las suyas desde el anonimato del disfraz como uno de los primeros invitados de la noche.

Dillom aprovechó el imponente Luna Park para interpretar por primera vez "Latas" junto a K4, estrenada días atrás en las plataformas, y compartir también junto a Muerejoven, miembro y aliado de la RipGang, las barras de "1312", "Coach" y "A$ap", estas últimas dos más relacionadas con el sonido del trap en el que a veces se lo trata de encasillar.

Junto a Broke Carrey, realizó una encendida versión de "Organiko" con la que puso a muchos a bailar y que, oportunamente, enganchó con "Hegemónica", su colaboración con L-Gante, ausente en el escenario pero con su voz presente desde las pistas.

Con el piano jugando sobre la armonía y la trompeta de Gillespie dibujando una melodía improvisada , el joven Dylan León Masa desapareció del centro de la escena para irrumpir sorpresivamente cerca de la primera fila de las plateas.

Subido a una tarima que emulaba un muelle en estado de abandono, cantó una emotiva versión de "La Primera" con la que bajó algunos decibeles y que cantó hasta al final al unísono con el público que, además, colaboró para su regreso al escenario principal desde un bote inflable con el que navegó por encima de la marea humana.

"Dudade" y "Bicicleta" llegaron antes de "Dos", la colaboración con Miranda!, que tuvo a Ale Sergi y Juliana Gattas como invitados para recrear otra historia de acecho y final trágico ensangrentado, aunque con el contraste de las melodías y la impronta pop reconocible en las producciones del dúo que, como él, saben conectar en un mismo combo el humor, la música y las referencias nostálgicas cinematográficas.

Luego del aviso parroquial e irónico de Bohemian Groove -el sello discográfico y autogestivo que reúne a los talentos de la Rip Gang-, selló una versión "fake" de su BZRP Session, siempre denostada por la fanaticada del productor musical, y continuó con "Opa", "Reality" y la versión extendida de "Amigos Nuevos".

"Rocketpowers" junto a Saramalacara, "Sauce" y "220" fueron la tríada que dejaría para el final definitivo antes de tirar unas 'selfies' con el público como registro de su noche ante casi diez mil personas que, durante una hora y media, se sumergieron en su recorrida virtual por cementerios y bosques encantados.

"Me encanta que se haya generado esto. Creo que 'Post Mortem' es más que un disco porque ya trascendió a más que eso. Ahora es un movimiento", cerró, al reflexionar en voz alta sobre su ascendente actualidad y sobre el impacto de una obra que lo define como un artista íntegro y conceptual en tiempos de canciones efímeras. (Télam)