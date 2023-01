(Por Hugo F. Sánchez y Agustín Argento) Cuando el año concluye se imponen las listas de las películas más relevantes del 2022, una costumbre que se puede leer como un balance implícito, pero, sobre todo, un recordatorio de los filmes que semana a semana convocaron al público en las salas o vía plataformas.

Repasar las películas más importantes del año sin duda es una tarea subjetiva, un recorte que inevitablemente deja afuera muchos títulos, pero también existen los consensos sobre los que se puede ensayar.

MIRÁ TAMBIÉN Hernán Cattáneo vuelve con Sunseststrip en Ciudad Universitaria

Lo que sigue es la lista de las 10 cintas extranjeras más importantes del año, ordenadas por su fecha de estreno.

"What do we see When We Look At The Sky?", de Aleksander Koberidze (07/01/2022)

MIRÁ TAMBIÉN Mes por mes los acontecimientos destacados de la música urbana argentina en 2022

Relato que se nutre de casi todos los recursos de cine en función de exaltar la maravilla de la vida. La película comienza con el cruce de la farmacéutica Lisa y el futbolista Giorgi (fanático de la Selección Argentina y Messi) y el compromiso de una cita para el día siguiente. Pero los protagonistas fueron maldecidos con un cambio físico y su consecuente imposibilidad para recononocerse. Lo absurdo de la situación se amalgama de manera ideal con los nobles personajes y el encantador humor que atraviesa el relato con, por ejemplo, barras de perros que eligen diferentes bares para ver el mundial que, predictivamente, Argentina ganará.

"Licorice Pizza", de Paul Thomas Anderson (27/01/2022)

Película atípica en la filmografía de PTA. Un relato que se aparta del preciosismo de buena parte de su obra y se concentra en una historia de "chico busca chica". Gary Valentine (Cooper Hoffman) tiene apenas 15 años y conoce a una chica de 19, Alana Kane (Alana Haim), la mujer de su vida. Con varios homenajes a la historia del cine, la película es de una extraordinaria vitalidad, que comprende la deriva de los años cuando todo está por suceder y esa felicidad que transcurre, mientras los protagonistas están ocupados en vivir.

"Spencer", de Pablo Larraín (17/02/2022)

Filme sobre la Princesa Diana, el filme esquiva la biopic tradicional y muestra el derrumbe psicológico de la protagonista durante tres días en una reunión de la familia real. Larraín, que ya había ensayado una incursión a la psiquis de Jacqueline Kennedy en "Jackie", profundiza el procedimiento en "Spencer". Si bien es una ficción, la construcción del perfil de la princesa es perfectamente verosímil y se monta sobre la rebeldía y la necesidad de mantener su esencia enun modo que incluye traiciones, silencios e hipocresía.

"The Batman", de Matt Reeves (03/03/20)

El héroe más atormentado de DC Comics una vez más tiene su versión en el cine con Robert Pattinson como protagonista en una extensa película en clave de policial negro, para un personaje por definición oscuro. El filme describe un nuevo comienzo para Bruce Wayne, que ya adulto se convierte en el guardián de Ciudad Gótica. La elección de Pattinson como un Wayne quebrado por el dolor -en plan Kurt Cobain, acompañado por "Something in the Way", de Nirvana-, parece ser una decisión insuperable. La historia es un "coming-of-age" de un proto Batman, que está aprendiendo a serlo y, sobre todo, a encontrar un objetivo mayor, que no solo incluya su tragedia personal.

"Drive My Car", de Ryusuke Hamaguchi (17/03/2022)

Ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera en 2021, la primera obra de alcance realmente internacional de Hamaguchi condensa todo lo que el cine japonés ha cosechado desde los tiempos de Yasujiro Ozu: delicadeza, dulzura y una fuerte empatía por la desazón humana. Un hombre que perdió a su infiel y amada esposa escapa de su ciudad y se encuentra con una joven que, con sus tragedías a cuesta, oficiará de chofer. Con simpleza en los detalles de lo cotidiano, "Drive My Car" consigue conmover, al mismo tiempo que lleva al espectador a ese estado de gracia que el cine en estado puro puede conseguir.

"Apolo 10 ½: Una infancia espacial", de Richard Linklater (01/04/2022)

Stan es el hermano menor de una familia de clase media, cuyo padre trabaja en la NASA. Viven en Houston, epicentro del sueño americano de llegar a la Luna. Con ese clima de misión a cumplir, Linklater crea una aventura para toda la familia y el relato se transforma en un viaje a 1969, con un Stan, de de unos 11 o 12 años, llevado a realizar el primer vuelo a la Luna en secreto. La película le sirve a Linklater para contar ese cuento y volver al 69 con su realidad social y política a través de la mirada de esa familia y sus vecinos.

"Top Gun: Maverick", de Joseph Kosinski (26/05/2022)

Cine entendido legítimamente como espectáculo, sin más ambiciones que entretener y honrar a su antecesora. Esta segunda parte la historia se asienta sobre los personajes, lo rescatable de la precuela, a quienes Kosinski los hace crecer. Maverick es el mejor piloto, una leyenda por sus proezas pero también por su rebeldía, que lo estancó en el grado de capitán durante décadas. La cinta trata sobre el legado. En definitiva, del paso del tiempo frente a los desafíos del presente.

"Crimes of the Future", de David Cronenberg (29/07/2022)

Filme sobre un horizonte distópico donde la forma de vida y la aniquilación del medio ambiente va generando una mutación genética en algunos seres humanos en los que comienzan a aparecer nuevos órganos, una suerte de línea paralela evolutiva ante las consecuencias del cambio climático. Rodada en plena pandemia en Grecia con un guion escrito 20 años atrás, "Crimes of the Future" propone un entorno absolutamente inventado por el preciso ojo cinematográfico de Cronenberg, en un filme que revive en su iluminación y algo de su desarrollo las mejores atmósferas del filme noire en clave distópica.

"Memoria", de Apichatpong Weerasethakul (05/08/2022)

Jessica (Tilda Swinton), es una botánica inglesa que despierta una noche en la oscuridad de su cuarto alterada por un sonido seco y penetrante. Ese sonido la desconcierta y la obsesiona, y emprende su búsqueda a través de diferentes lugares de Colombia. Todo es enigma y la apelación; es a la experiencia sensorial, desde someter el sonido a un experto para descifrar el significado, hasta el estruendo de las bocinas de un estacionamiento que despiertan al unísono. Tan exquisita como críptica, se trata de una experiencia diferente para los espectadores que se animen a transitar otro camino frente a la pantalla.

"Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades", de Alejandro Gómez Iñárritu (03/11/2022)

La historia está anclada en las semanas previas a que un periodista mexicano reciba un premio en Los Angeles, mientras se debate entre el merecimiento y el ser manipulado por Estados Unidos para lavar su imagen en América Latina. El realizador de "Amores Perros" hecha rienda suelta a toda su creatividad en la dirección de cámara y el montaje. Basada en la vida de su director, la película se apoya en una lo onírico, donde el espectador nunca sabe si todo sucede en la cabeza del protagonista o en la de su familia. (Télam)