El multifacético Diego Ramos, que divide su rutina entre su actuación en "Sex", la dirección de la comedia "Wasabi" en el Paseo La Plaza y el rol de panelista en el magazine de Carmen Barbieri que desembarcará en eltrece, presentó la tercera temporada del "Todo se transforma", el reality de reformas que se estrenará el martes en el canal Discovery Home & Health, y reconoció no tener "prejuicios" y elegir los proyectos según lo que le "da placer en el presente".

"No soy un arquitecto de mi carrera, no hago una cosa o la otra pensando en qué me va a reportar mañana. Hago lo que hago porque me reporta algo hoy y mañana veremos qué sucede. No me interesa especular o andar haciendo Tetris de mi profesión", agregó el actor de la tira juvenil "Montaña Rusa", la obra de Muscari "Casa Valentina" y el coequiper de Florencia Peña en "Flor de P".

En este caso, agregó que disfruta de "estar con la gente, entrar en su intimidad, conocer sus historias desde adentro y conectar con emociones verdaderas de la gente".

En esta tercera temporada de "Todo se transforma", que se estrenará el martes a las 22.50 por la señal Discovery Home & Health, Diego Ramos junto a la arquitecta Trinidad Reina volverán a meterse en algunas casas para ayudar a sus ocupantes a mejorar algún aspecto de su vida.

Uno de los episodios más emotivos, y con el que se presentó esta nueva temporada a la prensa en un evento en el cine del DOT, será el de Norma Pelozo, quien convirtió su casa en el comedor Puente a principios de la década del `90.Hoy, junto a la ONG Sur Solidario, Norma ofrece apoyo, alimentos y distintas actividades para los más chicos.

De la mano de Ramos y Reina, convertirán la cocina con la que alimentan a más de cien chicos en una sala de usos múltiples que permitirá llevar de forma adecuada las actividades recreativas y alimentarias.

La serie se enmarca en el boom internacional de estos formatos de reformas de hogar también llamados "make-over shows". De hecho, también colonizaron la propia programación de Home & Health con opciones como "Los caza mini hogares"; "Rescatando propiedades", "Las renovadoras", "Vívala o véndala", "Remodelación en pareja".

"Yo soy muy fan de estos formatos -reconoció Ramos- porque me gustan mucho las remodelaciones, el orden, la limpieza y, encima, ahora poder colaborar con un comedor para niños y niñas es muy emocionante".

Y si bien no todos los capítulos de esta temporada tendrán una pata solidaria, el actor aclaró que "todos los episodios buscan mejorar algún aspecto de la vida" de las personas a las que van a ayudar.

Mientras tanto, continúa poniendo el cuerpo de jueves a domingo en la obra performática "Sex", de José Maria Muscari; dirigiendo la comedia "Wasabi", que se presenta los martes a las 20 en el Paseo La Plaza; y, desde el lunes, volverá a la pantalla chica como panelista de "Mañanísima", el ciclo de Carmen Barbieri que se muda de Ciudad Magazine a eltrece.

"Yo no tengo prejuicio con nada. Las cosas que no me gustan no las hago y siempre me manejé así, quizás por eso me llaman para cosas tan distintas: no especulo ni armo un Tetris de mi profesión", concluyó el actor. (Télam)