La icónica Diane Warren lanza su disco debut “Diane Warren: The Cave Sessions Vol. 1”

Diane Warren, la incansable creadora de hits y la artista musical con más nominaciones a los Oscar, lanzó hoy su álbum debut, “Diane Warren: The Cave Sessions Vol. 1”, en el que cuenta con colaboraciones como las de Celine Dion, G-Eazy, Carlos Santana y Rita Ora, entre otros.

La artista cuenta con 12 convocatarias a los Oscar, todo un rércord pese a no haber ganado ninguno, con canciones que, en su mayoría tratan sobre relaciones amorosas.

Como compositora, en su haber cuenta con clásicos como “I Don’t Want to Miss a Thing” de Aerosmith y “Un-Break My Heart” de Toni Braxton.

MIRÁ TAMBIÉN El grupo Laberinto Masticable ofrece un nuevo “Zoompamento” este sábado por streaming

El disco es acompañado por el lanzamiento del video de "Seaside", un sensillo que cuenta con la participación de Rita Ora, Sofía Reyes y la banda de pop mexicana Reik.

_____

Kacey Musgraves lanza el single "Justified" y anuncia su nuevo álbum

La multipremiada Kacey Musgraves lanzó hoy su nuevo simple "Justified", un adelanto del disco "Star-crossed", que tiene fecha de lanzamiento para el 10 de septiembre.

MIRÁ TAMBIÉN Andrés Schteingart: Hacer hits todo el tiempo es como alimentarse a puro dulce de leche

A su vez, ese mismo día, a través de Paramount+, se emitirá la película protagonizada por la artista y dirigida por Bardia Zeinali, que lleva el mismo título y cuyo avance ya se encuentra online.

"Star-crossed" es el primer álbum de material nuevo de Musgraves desde que lanzó su innovador y aclamado álbum "Golden Hour" en 2018.

Según una nota de prensa, el disco se trata de una colección de 15 canciones, estructurada como una tragedia moderna en tres actos, que cuenta un viaje extremadamente personal de dolor y curación y muestra el crecimiento continuo de Musgraves como cantautora.

_____

Los innovadores Mujer Cebra presentan su nuevo single y videoclip "Seisdiecisiete"

El trío de rock Mujer Cebra lanzó hoy el sencillo "Seisdiecisiete", que fue acompañado por un videoclip dirigido por Manuel Ramos.

La banda resume su sonido en esta canción como el contraste entre climas melancólicos con estallidos de rabia, alimentados por el período de aislamiento, tras un año de pandemia.

Mujer cebra se forma a mediados de 2018 en la Ciudad de Buenos Aires y está integrada por Santiago Piedra, Patricio D. Garcia Seminara y Gonzalo Muhape.

Bajo la influencia del rock alternativo de los 90, el shoegaze y el pop, la banda se propone mezclar las baterías post punk con un sonido ambiental y nostálgico, en contraste con climas enérgicos y guitarras estridentes. (Télam)