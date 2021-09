"Misión: Imposible 7", la próxima entrega de la exitosa franquicia de espionaje y acción protagonizada por Tom Cruise, terminó su etapa de producción después de más de un año y medio de rodajes demorados por una serie de periódicos frenos y dificultades debidos a las restricciones por la pandemia de coronavirus en los diferentes países en los que se llevaban adelante las filmaciones.

El anuncio fue realizado con alegría por el guionista y escritor de la historia, Christopher McQuarrie, quien en su cuenta de la red social Instagram publicó una imagen junto a Cruise acompañada por un texto en el que asegura que "todo lo que se necesita son buenas personas".

"A nuestro indomable, imparable e implacable elenco y equipo: incluso bajo las mejores circunstancias, debería haber sido imposible. Habiéndolo visto, no podemos creer lo que consiguieron. Las palabras no bastan para expresar adecuadamente nuestra gratitud y admiración, no sólo por ustedes, sino por sus seres queridos. Son los mejores del mundo", reza el mensaje.

La filmación de la séptima película de la saga encabezada por el intrépido agente Ethan Hunt comenzó en febrero de 2020 en Venecia, donde se planeaba rodar durante tres semanas antes de trasladarse a Roma a mediados de marzo por otros cuarenta días.

Sin embargo, debido a la veloz expansión de la emergencia sanitaria por el Covid-19 y las consecuentes medidas de aislamiento implementadas por el gobierno italiano, la producción debió ser suspendida por tres semanas, tiempo en el que comenzaron en la ciudad inglesa de Surrey los ensayos para las escenas de riesgo.

Más tarde, en julio el equipo logró trasladarse para continuar la filmación en los estudios de Warner Bros. ubicados en Hertfordshire, Inglaterra, y un mes después obtuvo un permiso para hacer lo mismo en Noruega.

Al intenso caos de la planificación se le sumó en diciembre la noticia de que Cruise había amenazado con despedir a las y los miembros del set que incumplieran con los protocolos sanitarios -que él mismo había elaborado junto a la productora-, lo que ya había provocado más de una decena y media de contagios en las distintas locaciones.

El elenco de la cinta contará con el regreso de integrantes de las entregas anteriores, como Rebecca Ferguson ("Doctor Sueño"), Simon Pegg ("The Boys"), Henry Czerny ("Sharp Objects"), Vanessa Kirby ("The Crown") y Ving Rhames ("El amanecer de los muertos").

Además, se sumarán en esta ocasión Hayley Atwell ("Christopher Robin: Un reencuentro inolvidable"), Pom Klementieff ("Fuerza Trueno"), Shea Whigham ("Joker"), Rob Delaney ("Deadpool 2"), Indira Varma ("Game of Thrones"), Mark Gatiss ("El padre"), Cary Elwes ("La princesa prometida") y el puertorriqueño-estadounidense Esai Morales ("Ozark") en el papel del villano. (Télam)