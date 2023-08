Entre los millones de argentinos que acudieron a votar a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) estuvieron también varios famosos, como Mirtha Legrand, Carolina "Pampita" Ardohain, Victoria "Vicky" Xipolitakis, Marcela Kloosterboer y L-Gante, que salió de la cárcel para ir a sufragar. Muchas de las figuras que participaron del acto electoral mostraron en las redes sociales cómo vivieron este día tan importante para la nación. Una de ellas fue Kloosterboer, que compartió el momento en su cuenta oficial de Instagram: "Ya voté. Deseo que nuestro país pueda salir adelante con todo el potencial que tenemos. Y que valoremos y respetemos la democracia y las diferentes formas de pensar", indicó la actriz. Por su parte, el conductor Jorge Rial también aportó con una foto arriba del auto, en la cual les actualizó a sus seguidores su día a día. "Yendo a votar", comunicó el periodista. En tanto, Mario Pergolini compartió una imagen del momento en el que fue a sufragar y Karen Reinchardt mostró que le tocó trabajar como fiscal de mesa. Uno de los que se tomó la jornada con humor fue Gustavo Conti, quien mostró parte de su DNI y reveló que su segundo nombre es Ariel

"Ya cumplí con mi obligación, así que ahora me voy a mi casa

Vine temprano, todavía no habían empezado. Tuve que esperar. Vine temprano para poder hacer las cosas rápido, pero tuve que esperar", comentó. A su vez, dio a conocer una situación que vivió, en la que estuvo a punto de ser fiscal de mesa por llegar temprano: "¡Casi me pasa eso! Llegué 8:15 y faltaban fiscales y presidentes. Me fui corriendo a comprar facturas. Llegué 8:45 y todavía no habían largado... pero ya estaban casi". El ex Gran Hermano Gastón Trezeguet fue otra de las figuras que ya fue a sufragar

El panelista se limitó a subir una imagen en la que se puede ver el sobre y las boletas de las diferentes coaliciones políticas, con un sticker que dice "Votá". Florencia de la V acudió muy sonriente a votar al colegio San Martín de Tours Mujeres, en la mesa 6428, impecablemente vestida con jean, camisa celeste y saco azul y acompañada de su marido, Pablo Goycochea

"Hoy el protagonista es el pueblo", manifestó. La modelo y conductora "Pampita" Ardohain acudió a una mesa electoral con su hija menor, Ana García Moritán, a emitir su voto en las PASO 2023. "Democracia: sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de este de elegir y controlar a sus gobernantes", escribió en sus redes sociales la modelo, que asistió con look muy casual a la Escuela N°8, Alte. González Fernández, del barrio de Belgrano, en la Mesa 593. Por su parte, el cantante L-Gante, Elián Valenzuela, fue trasladado desde la DDI de Quilmes hasta la Unidad Penitenciaria Nº58 de Ingeniero Budge, tras haberle pedido permiso a la Justicia para ir a votar. Fue esposado y en un megaoperativo que incluyó cuatro motos y varios efectivos policiales afectados a su custodia. El operativo se realizó en una hora, entre traslado de ida y vuelta y los 10 minutos que estuvo en el interior de la Unidad Penitenciaria. L-Gante no brindó declaraciones, pero sí lo hizo su abogado, Diego Storto, que aseguró que ve muy cercana la libertad. Mientras tanto, Fátima Florez eligió un look tan casual como colorido y musicalizó su foto votando con el tema "Suave", de Luis Miguel. También colorida y sonriente se mostró "Vicky" Xipolitakis, que en 2015 fue tendencia por un video que grabó en el cuarto oscuro, asombrada por su luminosidad. Karina Mazzocco fue abrigadísima y con unas gafas enormes a emitir su voto. En su cuenta de Instagram dejó un mensaje sobre la importancia de la democracia. Yanina Latorre sonrió para la foto mientras emitía su voto, pero no dudó en expresar su queja por las demoras en el sistema electrónico

"Votada. Cumplí, lento, me quejé, medio caos. Pero bueno

Aguantemos y votemos", escribió en Instagram, mientras que en Twitter sumó: "Un desastre todo para votar. Colas de dos horas

Mal organizado. Las máquinas son un caos. Gracias a los que nos joden la vida también mientras votamos".