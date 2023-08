Entre los millones de argentinos que acudieron a votar a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), se pudo ver a varios famosos

Muchas de las figuras fueron a sufragar y mostraron en las redes sociales cómo vivieron este día tan importante para la nación. Una de ellas fue Marcela Kloosterboer, quien compartió el momento en su cuenta oficial de Instagram: "Ya voté. Deseo que nuestro país pueda salir adelante con todo el potencial que tenemos. Y que valoremos y respetemos la democracia y las diferentes formas de pensar", declaró la intérprete. Por su parte, el conductor Jorge Rial también aportó con una foto arriba del auto, en la cual les actualizó a sus seguidores su día a día. "Yendo a votar", comunicó el periodista

Mientras que Mario Pergolini compartió una imagen del momento en el que fue a sufragar y Karen Reinchardt mostró que le tocó trabajar como fiscal de mesa. Uno de los que se tomó la jornada con humor fue Gustavo Conti, quien mostró parte de su DNI y reveló que su segundo nombre es Ariel. "Ya cumplí con mi obligación, así que ahora me voy a mi casa. Vine temprano, todavía no habían empezado. Tuve que esperar

Vine temprano para poder hacer las cosas rápido, pero tuve que esperar", comentó. A su vez, comentó una situación que vivió, en la que estuvo a punto de ser fiscal de mesa por llegar temprano: "¡Casi me pasa eso! Llegué 8:15 y faltaban fiscales y presidentes. Me fui corriendo a comprar facturas. Llegué 8:45 y todavía no habían largado... pero ya estaban casi". El ex Gran Hermano Gastón Trezeguet fue otra de las figuras que ya fue a sufragar. El panelista se limitó a subir una imagen en la que se puede ver el sobre y las boletas de las diferentes coaliciones políticas, con un sticker que dice "Votá". Florencia de la V acudió muy sonriente a votar al colegio San Martín de Tours Mujeres, en la mesa 6428, impecablemente vestida con jean, camisa celeste y saco azul y acompañada de su marido, Pablo Goycochea. "Hoy el protagonista es el pueblo", manifestó. La modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohain acudió a una mesa electoral con su hija menor, Ana García Moritán, a emitir su voto en las PASO 2023

"Democracia: sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de este de elegir y controlar a sus gobernantes", escribió en sus redes sociales la modelo, que asistió con look muy casual a la Escuela N°8, Alte. González Fernández, del barrio de Belgrano, en la Mesa 593. CO/AMR NA