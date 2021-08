La periodista argentina Viviana Greco, quien conduce desde Europa "Canción argentina por el mundo", un ciclo de entrevistas dedicado a difundir a artistas argentinos que viven en distintas partes del mundo, celebró poder conocer "historias de gente que la está luchando y que siempre tienen la nostalgia como base".

Tango, folclore, cumbia, cuarteto, rock son algunos de los estilos elegidos por los artistas argentinos que emigraron de Argentina por distintas razones y se dedican total o parcialmente a difundir música de su país natal.

"Me gusta hacer un programa donde los artistas, que la mayoría están pasando momentos difíciles, puedan mostrar lo que hacen, darse a conocer", dijo Grego a Télam, residente en Roma, Italia, que hace tres años conduce "Conexión Axial", un programa sobre espiritualidad, bienestar físico y mental, que se emite por una radio española.

La periodista y conductora del programa "Universo Cupido", dedicado a la música romántica en italiano y español transmitido simultáneamente en Italia y España, agregó: "Fue increíble porque surgieron colaboraciones entre los artistas que pasaron por el ciclo, se están conociendo entre ellos".

Desde su primera emisión en septiembre de 2020, del espacio que puede verse y escucharse los miércoles a las 12 a través de www.cancionargentina.com ya participaron más de 50 artistas diseminados por los cinco continentes, entre ellos Juan Esteban Cuacci, residente en Madrid; Marina Cedro,cantante, pianista y compositora radicada en París; Irina Casali que dirige una escuela de teatro en Milán; y Roberto Rutigliano, baterista de jazz integrante de la banda Afro Coltrane, afincado en Río de Janeiro.

Télam: ¿Qué te liga a los artistas que invitas al ciclo?

Viviana Greco: Hay muchísimas historias que emocionan. Yo me siento identificada porque emigré de Argentina cuando todavía nadie se iba, a mediados de los 90, era muy chiquita, tenía 18 años y quería conocer el mundo. Era una aventurera, me fui a trabajar de modelo a París, había sido Miss Punta del Este, hablaba un poco de inglés, un poco de italiano y no estábamos tan conectados como ahora, pero eso me liga a cada uno con su historia, muchas dignas de película porque hay gente que ha viajado por oportunidades, por amor, por conocer un lugar y se fueron quedando.

T: ¿Cómo es tu vínculo con la música argentina después de tantos años viviendo en Europa?

VG: Antes del programa la música argentina era lo que me conectaba, un cable a tierra. También las películas, el tango. Me fui muy chica pero lo empecé a descubrir porque tiene esa nostalgia. Yo vivía en París, una ciudad que ama el tango. También descubrí el rock, el folclore, Mercedes Sosa, música más divertida como Los Auténticos Decadentes, Los Fabulosos Cadillacs, siempre escuchando música argentina peo ahora mucho más.

T: ¿Cómo dan con estos artistas perdidos por el mundo?

VG: Primero costó porque cuando empecé el programa estaba viviendo en Madrid. Y ahora volví a Italia, estoy entre los dos países, trabajando para la radio española. Empecé con contactos de amigos, me fueron llevando y los mismos artistas me fueron mandando. Muchos, cuando se empezó a viralizar el programa me fueron contactando a mí y ahora tengo muchísimos contactos.

T: ¿Qué recepción hay del público no argentino?

VG: Hay público de todo tipo. En general al que sigue "Canción Argentina" le gusta esa música. Hay público de Argentina con curiosidad de saber qué hacen sus compatriotas, donde están y otro poco los mismos artistas que se siguen entre ellos y empiezan a conocerse y a compartir. (Télam)