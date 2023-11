La banda pop estadounidense Lany anunció hoy que en el marco de la gira mundial "A beautiful blur" concretará su segunda actuación en Buenos Aires el 11 de mayo de 2024 en el C Complejo Art Media.

La agrupación liderada por Paul Jason Klein llegará para acompañar el tour planetario en torno a su quinto álbum de estudio "A beautiful blur" que cuenta con los exitosos singles "Love At First Fight", "Alonica", "XXL" y "Home Is Where The Hurt Is".

El anterior antecedente de Lany en Argentina fue en junio de 2022 cuando como parte de otra recorrida por buena parte del Globo, se presentó en el teatro Vorterix.

Las localidades para la próxima presentación se pondrán a la venta el viernes 10 desde las 10 a través de www.passline.com.

(Télam)